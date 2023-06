Za drugo nuklearko poseben zakon

V nadaljevanju preberite:

Potem ko so v GZS z naročeno študijo SAZU opozorili, da z vsakim zavlačevanjem s projektom druge jedrske elektrarne vlada povzroča tveganje uvozne odvisnosti, višjih cen in gospodarsko nazadovanje, so o projektu več povedali tudi v Krškem. Predsednik vlade Robert Golob je dejal, da ni nobenega dvoma o tem, da bo Slovenija ostala jedrska država dlje kot 20 let. Vsak bi moral dobiti možnost za financiranje projekta, še meni predsednik vlade.

Kot je dodal, bo koalicija gotovo sprejela strategijo prostorskega razvoja do 2050, ki dopušča gradnjo jedrske elektrarne. »V Sloveniji smo vedno imeli in tudi bomo vedno imeli mešanico energetskih virov,« pravi Golob. Jedrska tehnologija bo ostala še dlje kot 20 prihodnjih let. Potrebujemo pa vse, pravi Golob, tudi sonce, veter in hidroenergijo.