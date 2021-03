Štiri milijone evrov za male vetrne elektrarne

Ministrstvo za infrastrukturo bo predvidoma v petek objavilo razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije. Skupna višina sredstev razpisa, ki jih bo v celoti prispeval kohezijski sklad, znaša štiri milijone evrov.Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je namreč danes izdala odločitev o finančni podpori za omenjeni javni razpis, na katerega lahko kandidirajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki.Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje gradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne energije, in sicer moči posamezne naprave, večje od 50 kilovatov do deset megavatov, pri čemer v primeru sočasne prijave več naprav skupna moč vseh ne presega deset megavatov. Kot so zapisali v sporočilu, bo izvedba razpisa prispevala k povečanju deleža rabe obnovljivih virov energije v Sloveniji.