Za informacijski sistem bi lahko zmanjkalo denarja

Sedanje vodstvo ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj je ob prevzemu resorja naročilo pregled nadgradnje informacijskega sistema e-MA, ki je ključen za črpanje evropskih sredstev. Pregled je pokazal majhno tveganje, da sistem ne bi ustrezno deloval. »Obstaja pa možnost, da bo za zagotovitev vseh nalog v veljavni pogodbi do leta 2030 zmanjkalo sredstev,« so sporočili z ministrstva.