Za izplačilo pomoči treba uporabiti pravilno kodo namena

Ljubljana - Za izplačilo pomoči in dodatkov, izplačanih skladno z interventnim zakonom, je treba uporabiti pravilno kodo namena FAND. Le s pravilno uporabo kode, ki je izvzeta iz rubeža, bodo lahko banke in hranilnice pomoči, ki jih bodo njihovi komitenti prejeli po interventnem zakonu, razporedile med izvzete prilive iz izvršbe, so danes opozorili na Združenju bank in hranilnic (ZBS).

Prejemki iz interventnega zakona izvzeti iz izvršbe

Združenje bank Slovenije ter banke in hranilnice so zato zaprosile izplačevalce pomoči in dodatkov, ki se izplačujejo skladno z zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo -, da sredstva iz naslova pomoči in dodatkov po omenjenem zakonu na račune prejemnikov nakazujejo ločeno od izplačil rednih prejemkov in da pri tem uporabijo kodo namena FAND.

V primeru uporabe napačne kode so lahko sredstva zarubljena

Z zakonom je namreč določeno, da so vsi prejemki, izplačani na podlagi omenjenega interventnega zakona, izvzeti iz izvršbe po zakonu o izvršbi in zavarovanju in iz davčne izvršbe. Ker so postopki v bankah in hranilnicah avtomatizirani, so izplačila pomoči pri kodi FAND avtomatično izvzeta tudi iz izvršbe.



V primeru uporabe napačne kode so lahko sredstva zarubljena, kar bi povzročilo zadrego in nepotrebno dodatno delo tako na strani prejemnikov kot tudi na strani bank in hranilnic, pravijo na ZBS in dodajajo, da banke namreč še naprej izvršujejo preživninske sklepe in sklepe o zasegu denarnega dobroimetja v postopkih osebnega stečaja.