Del prestrukturiranja Slovenske industrije jekla - Sij, ki se že dalj čas sooča s težavami v poslovanju, je tudi prodaja družbe strateškemu lastniku. Čeprav so razmere v jeklarski industriji zahtevne tako v Evropi kot po svetu in tudi pravkar objavljeni poslovni rezultati Sija niso bleščeči, je za prevzem slovenske jeklarske skupine menda presenetljivo veliko interesa. Zanjo naj bi se po naših informacijah zanimalo kar osem kupcev - od podjetij iz panoge do skladov. Privabljala naj bi jih možnost poslov za obrambno industrijo. Skupina Sij je že v začetku leta za zunanjega strateškega svetovalca pri preverjanju možnosti za vzpostavitev strateškega partnerstva angažirala priznano mednarodno svetovalno družbo Houlihan Lokey. Prodajo so kot ekonomske lastnice družbe zahtevale banke. ...