Za katere sektorje se predlaga shema krajšega delovnika

Ministrstvo za gospodarstvo je pripravilo analizo stanja in razmer v podjetjih, ki je lahko podlaga za aktiviranje ukrepa subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, in jo bo v kratkem posredovalo ministrstvu za delo, so nam potrdili na ministrstvu za gospodarstvo. Vsebine analize niso razkrili, po naših neuradnih informacijah pa je ta menda pokazala, da so razmere kritične predvsem v nekaterih industrijskih sektorjih, medtem ko storitve niso izpostavljene.