Za kvadrat rabljenega stanovanja tudi 10.000 evrov

Finančna uprava je v prvih sedmih mesecih odmerila za petino več davka na promet nepremičnin kot leto prej. S štirimi poznavalci nepremičninskega trga smo govorili o aktualnem dogajanju, cenah rabljenih nepremičnin, posebej izpostavljamo Ljubljano in Maribor. Prvo, ker je v njej sklenjenih največ poslov, »štajersko prestolnico« pa zaradi ogromne podražitve rabljenih stanovanj v zadnjem letu. »V Ljubljani cene 20 let starih stanovanj ponekod že dosegajo tudi 9700 evrov za kvadratni meter. Govorimo torej lahko o 'norih' cenah, ki pretežnemu delu prebivalstva onemogočajo normalen dostop do dostojnega stanovanja, to pa je ustavna pravica. Zagotavljanje finančnih virov in gradnja javnih stanovanj sta zato dolgoročno nujna,« so v poročilu za leto 2025 zapisali na geodetski upravi ...