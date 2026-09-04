Za kvadrat rabljenega stanovanja tudi 10.000 evrov

Posojila se dražijo, dražijo pa se tudi nepremičnine. Kupcev kljub temu ne manjka, mnogi kupujejo z gotovino.
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Kupiti nepremičnino danes ali čakati? »Že odkar je bila cena 2500 evrov za kvadratni meter, rečem vsako leto, da se zdaj pa ne morejo več veliko zvišati,« pravi poznavalka dogajanja na nepremičninskem trgu Zarja B. Mavec. FOTO: Blaž Samec
Finančna uprava je v prvih sedmih mesecih odmerila za petino več davka na promet nepremičnin kot leto prej. S štirimi poznavalci nepremičninskega trga smo govorili o aktualnem dogajanju, cenah rabljenih nepremičnin, posebej izpostavljamo Ljubljano in Maribor. Prvo, ker je v njej sklenjenih največ poslov, »štajersko prestolnico« pa zaradi ogromne podražitve rabljenih stanovanj v zadnjem letu.
»V Ljubljani cene 20 let starih stanovanj ponekod že dosegajo tudi 9700 evrov za kvadratni meter. Govorimo torej lahko o 'norih' cenah, ki pretežnemu delu prebivalstva onemogočajo normalen dostop do dostojnega stanovanja, to pa je ustavna pravica. Zagotavljanje finančnih virov in gradnja javnih stanovanj sta zato dolgoročno nujna,« so v poročilu za leto 2025 zapisali na geodetski upravi ...
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