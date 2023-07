Za plin s Krka so nujna večja vlaganja na Hrvaškem

V nadaljevanju preberite:

Robert Golob bo z Andrejem Plenkovićem govoril o energetiki, in sicer krški nuklearki in terminalu za utekočinjeni zemeljski plin na Krku. »Nadaljevala bosta pogovore o nadgradnji terminala LNG Krk, da bi to postalo vozlišče za srednjo Evropo, in o tem, kako bi Slovenija s sosednjimi državami pri tem lahko sodelovala. Prednosti tovrstnega večstranskega sodelovanja sta tudi zmanjševanje odvisnosti od ruskega plina in diverzifikacija preskrbe s plinom,« so pred srečanjem sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je pojasnil, kaj je treba storiti, da bo Slovenija dobila plin s Hrvaške.