Za podjetja je pomembna prava interpretacija podatkov

Letošnji Forum podatkovne analitike (FPA) ni poudarjal le pomena podatkov in analitičnih rešitev, temveč je osvetlil tudi področji, ki jima podjetja namenjajo manj pozornosti – ustrezna znanja (beri: kadre) in komunikacijo. Podatki sami po sebi niso dovolj, čeprav so izvirna surovina za ustvarjanje dodane vrednosti.

»Le s kakovostnimi podatki lahko podjetja pridejo do poslovnih inovacij. A če želimo podatkovno inovacijo pripeljati do končnega izdelka, moramo opraviti veliko korakov, inteligentna uporaba podatkov je le eden izmed njih. Povezati je namreč treba tehnično/inženirsko, znanstveno in poslovno smer vsebin okoli podatkov. In ko to znamo ustrezno združiti, oziroma zmanjšati vrzeli, pridemo do podatkovne inovacije in podatkovnega produkta,« je dejal Jure Jeraj.