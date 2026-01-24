Za pospešitev rasti mora Indija prenoviti svoj elektroenergetski sistem

Kmalu bo potrebovala toliko električne energije kot Evropa.

Zagotavljanje neprekinjene preskrbe z električno energijo v Indiji ni preprosto. Po vsej državi elektroenergetska omrežja pokajo po šivih, saj se povpraševanje hitro povečuje. Distribucijska podjetja se le težko odločajo za naložbe – delno zato, ker nosijo breme zagotavljanja poceni elektrike kmetom, delno pa zaradi navadnih tatvin. »Ljudje v mestih so prebrisani in prirejajo meritve na števcih,« pravi Arvind Singh, vodilni v energetskem podjetju v vzhodni zvezni državi Odisha. »Na podeželju se preprosto priključijo na omrežje, in če jih zalotiš, se lahko kar pripraviš na hud prepir.« Reševanje takšnih težav je bistveno, če želi indijsko gospodarstvo še naprej hitro rasti. Od leta 2021 se je povpraševanje po električni energiji v Indiji vsako leto povečalo za približno devet odstotkov. V ...