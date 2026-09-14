Za presežek kapitala kupujemo podjetja

Slovenci imamo radi nepremičnine. Lasten dom prinaša varnost, samostojnost in zaščito pred rastjo najemnin. Težava se pojavi, ko isto logiko brez premisleka prenesemo še na presežek kapitala. Če imamo urejeno bivanje in denarno rezervo, naslednje vprašanje ni, ali bodo cene stanovanj jutri padle. Vprašanje je, kje bo naslednji evro dolgoročno delal največ za nas in pri tem ohranil največ prilagodljivosti. Lojze Kozole. FOTO: Jože SuhadolnikMoj odgovor je jasen: v razpršenem portfelju delnic, v katerem imajo kakovostne domače družbe pomembno mesto. Ne zato, ker bi bile nepremičnine slaba naložba, temveč zato, ker druga nepremičnina običajno pomeni koncentracijo velikega dela premoženja v en objekt, eno lokacijo, enega najemnika, eno zakonodajo in eno demografijo. Delniški portfelj je ...