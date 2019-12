Za prometno infrastrukturo je predvidenih dobrih pet milijard evrov

Trajnostna mobilnost v Ljubljani

Vlada je sprejela načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo v letih 2020 do 2025. V tem času naj bi se letna vlaganja povečala s 653 milijonov evrov na 1,15 milijarde evrov.Za vlaganja v zračni in vodni promet, v investicije in obnove državnih cest, posodobitev železnic in za trajnostno mobilnost je za prihodnje leto predvidena poraba proračunskih in drugih virov v višini 653 milijonov evrov, 718 milijonov evrov v letu 2021, 1,1 milijarde evrov v 2022, milijarda evrov leto kasneje in 1,15 milijarde evrov v 2025.Še dodatnih dobrih 400 milijonov evrov je vsako leto predvidenih za redno vzdrževanje cest in železnic ter subvencioniranje izvajanja obvezne gospodarske javne službe javnega potniškega prometa.Operativni načrt vlaganj se bo sicer spreminjal še naprej vsako leto, dinamika izvajanja ukrepov v njem pa se bo prilagajala sprejetim proračunom. Vlada namreč na predlog ministrstva vsako leto potrdi tako imenovane drsne šestletne načrte. Gradbinci si želijo stabilnih vlaganj. Vendar proračuna za prihodnji dve leti namenjata manj denarja za investicijsko vzdrževanje državnih cest, kot v zadnjih treh letih, zato bo obnov in gradenj cest manj od predvidenega.Vlada se je tudi seznanila z akcijskim načrtom udejanjanja trajnostne mobilnosti na širšem območju Ljubljane. Prihodnje leto bo ministrstvo za infrastrukturo pričelo popravljati revizijo Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa in pri tem upoštevalo rezultate iz Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) ter Študije regionalnih železniških prog, vključno z ljubljanskim železniškim vozliščem, je zapisano v vladnem sporočilu za javnost.