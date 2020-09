Za službo viceguvernerja BS se poteguje kar deset kandidatov

Ljubljana – Na javni poziv predsednika države za prijave na prosto delovno mesto viceguvernerja Banke Slovenije se je v predpisanem roku odzvalo deset kandidatov, in sicer Štefan Belingar, Andrej Bertoncelj, Arjana Brezigar Masten, Anže Burger, Mejra Festić, Kristijan Hvala, Saša Jazbec, Matjaž Koman, Franci Tušek in Tina Žumer.



Predsednik republike bo preučil prejete kandidature in konec meseca septembra opravil posvete z vodji poslanskih skupin v državnem zboru. V teh pogovorih se bo predsednik potrudil za oblikovanje potrebne podpore kandidatu, ki ustreza visokim strokovnim kriterijem, so sporočili iz Pahorjevega kabineta.



Predsednik države bo državnemu zboru izbranega kandidata predlagal najpozneje v 30 dneh po izteku roka za zbiranje kandidatur. Pri tem lahko izbira izmed prijavljenih kandidatov, lahko pa predlaga tudi druge kandidate.



Izbrani kandidat, ki bo na tem mestu nasledil viceguvernerja Marka Bošnjaka, ki je odstopil, sicer za izvolitev v DZ potrebuje večino, torej 46 poslanskih glasov. Mandat traja šest let, z možnostjo ponovnega imenovanja.