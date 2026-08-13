Za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa že pol milijona evrov

Potem ko je vlada sredi julija ponovno aktivirala shemo za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, so iz gospodarstva prispele tudi že prve vloge za to državno pomoč. Trenutno je pravica do subvencije priznana devetim delodajalcem za 41 delavcev, pojasnjujejo na zavodu za zaposlovanje. Shema bo veljala do 20. januarja prihodnje leto. Pridobili smo tudi podatke o tem, koliko denarja je država za ta ukrep razdelila že med decembrom in junijem ter komu.

Vlada je sredi julija na pobudo gospodarstva znova za šest mesecev aktivirala shemo za delno povračilo nadomestila plače za skrajšani delovni čas. Namen ukrepa je ohraniti delovna mesta v dejavnostih, ki so se začasno znašle v težavah.