Za tri slovenske projekte 11 milijonov evropskih sredstev

Ljubljana - Evropska komisija bo iz Instrumenta za povezovanje Evrope (Cef) z nepovratnimi sredstvi podprla tri slovenske projekte v skupni višini 11,1 milijona evrov. In sicer projekt priprave projektne dokumentacije za nadgradnjo železniškega vozlišča Ljubljana ter projekta podjetij Truck Terminal in Luka Koper.Kot so sporočili iz ministrstva za infrastrukturo, je na oktobra lani objavljen razpis z okvirno razpoložljivimi sredstvi v višini 1,4 milijarde evrov prispelo 262 prijav iz vseh 27 članic EU, ki so bile skupaj vredne 4,5 milijarde evrov. Slovenski prijavitelji so oddali pet predlogov za sofinanciranje projektov v skupni višini 33,3 milijona evrov. Med 130 projekti, ki so jih izbrali v Bruslju, so trije projekti slovenskih upravičencev.Ministrstvo za infrastrukturo je bilo uspešno s projektom »Vozlišče Ljubljana: priprava projektne dokumentacije za nadgradnjo odsekov in železniških postaj v Ljubljani«, za kar je Evropska komisija odobrila sofinanciranje v višini 85 odstotkov upravičenih stroškov oziroma 8,46 milijona evrov evropskih sredstev. Projekt se nanaša na prioriteto razpisa ukrepi na vozliščih jedrnega omrežja TEN-T, vključno z mestnimi vozlišči (potniški promet). V okviru projekta bo pripravljena projektna dokumentacija za nadgradnjo glavne postaje Ljubljana in ljubljanskih postaj Šiška, Moste, Zalog ter železniških prog med njimi.Podjetje Truck Terminal je uspelo s projektom »Tir Truck Park Sermin«, v okviru katerega bodo zgradili 301 parkirno mesto za tovornjake v Kopru, s standardom srebrnega nivoja po evropskih parkirnih standardih. Projekt se nanaša na razpis Varna in varovana infrastruktura, vključno s parkirišči na cestnem jedrnem omrežju TEN-T. Predlagano je sofinanciranje v višini 51 odstotkov upravičenih stroškov, kar predstavlja 2,51 milijona evrov evropskih sredstev.Luka Koper pa kot slovenski partner sodeluje v mednarodnem partnerskem projektu »European Flagship Action for cold ironing in ports (EALING)«, ki ga koordinira pristanišče v Valenciji in se nanaša na razpis Pomorske avtoceste. Namen slovenskega dela projekta je priprava dokumentacije za gradnjo sistema za napajanje ladij z obale na priveznem mestu za ro-ro barke v 3. bazenu pristanišča Koper. Za Luko Koper je predlagano sofinanciranje v višini 50 odstotkov upravičenih stroškov, kar predstavlja 161.250 evrov evropskih sredstev.