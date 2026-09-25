V Srbiji za več kot dve milijardi evrov slovenskih naložb

Balkanska država postaja pomembno industrijsko jedro velikih slovenskih izvoznih družb.
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Vrednost neposrednih naložb Slovenije v Srbiji je konec junija znašala 2,2 milijarde evrov. FOTO: Miloš Milivojević/Delo
Srbija je drugi največji naložbeni trg Slovenije, prvi je Hrvaška. Vrednost neposrednih naložb Slovenije v Srbiji je konec junija znašala 2,2 milijarde evrov. Zaradi opazno nižjih stroškov poslovanja in hitrejših administrativnih postopkov vse več slovenskih podjetij v tej državi postavlja svoja industrijska jedra. Pomembna je tudi močna prisotnost največje slovenske banke.
Skupina Kolektor s Kolektorjem Etra se je že pred novo naložbo uvrščala med deset največjih slovenskih vlagateljev v Srbiji in bo z novo naložbo položaj še utrdila. V dveh družbah Kolektor Components Kragujevac in Kolektor Etra s sedežem v Beogradu je več kot 300 zaposlenih. Kapital obeh naložb je konec lanskega leta znašal približno 30 milijonov evrov. Vrednost nove naložbe, ki jo je družba začela izvajati pred dvema ...
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