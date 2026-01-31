Za več sončnih elektrarn je nujno dinamično upravljanje

Dinamično upravljanje sončnih elektrarn je ključno za stabilnost elektroenergetskega omrežja. Ko se nove sončne elektrarne vključijo v omrežje, lahko namreč pride do preobremenitev, saj vse hkrati oddajajo energijo, kar povzroči povišanje napetosti. Dinamično upravljanje omogoča uravnavanje napetosti, kar preprečuje poškodbe omrežja in električnih naprav, pravi Boris Turha iz Elektra Ljubljana. Kot dodaja, upravljanje omogoča gradnjo več sončnih elektrarn in zmanjšanje števila zavrnjenih vlog.

Ob vsaki vlogi za priključitev sončne elektrarne naredijo elektroenergetska analizo omrežja. Če analiza pokaže, da omrežje ne prenese tako velike moči, izdajo soglasje z omejeno močjo, v skrajnem primeru pa soglasje z 0 kW oddane moči.

Če bi kljub temu priključili elektrarno, bi v času nizke porabe lahko povzročila dodatno povišanje napetosti na obstoječih elektrarnah, ki bi se zaradi tega začele samodejno omejevati. Novejši razsmerniki namreč pri povišani napetosti samodejno zmanjšajo proizvodnjo sončne elektrarne, starejši razsmerniki pa celo izklopijo elektrarno iz omrežja in jo ponovno vklopijo po določenem času.

Ko nova elektrarna omejuje druge

Lastnik nove elektrarne bi tako povzročil izgubo proizvedene energije lastnikom obstoječih elektrarn, to pa ni dopustno, zato distributer soglasje za priklop nove elektrarne zavrne. »Da bi vseeno lahko priključili dodatno elektrarno, kljub povišani napetosti, smo preizkusili dinamično upravljane sončnih elektrarn. Tako smo v sklopu testnega poligona izdali soglasje z dinamičnim omejevanjem za elektrarne, ki so sprva dobile zavrnjeno soglasje. Novo elektrarno z dinamičnim omejevanjem se kratkotrajno omeji za čas povišane napetosti na kateremkoli merilnem mestu na istem nizkonapetostnem izvodu. Tako omejevanje omogoča zamik naložb v omrežje, ki sicer ne bi sprejelo toliko elektrarn,« pojasnjuje Turha.

Omrežja ni racionalno dimenzionirati na 50 ur letnega obratovanja na polni moči, kakor pač delajo sončne elektrarne, pravi Boris Turha. FOTO: Jože Suhadolnik

Baterije igrajo pri tem pomembno vlogo. Čeprav ni nujno, da so baterije vedno vključene, so v zadnjem času postale skoraj standardna oprema novih sončnih elektrarn zaradi različnih spodbud. Baterije omogočajo shranjevanje presežne energije, ki bi sicer bila izgubljena. Ko omrežje ne more sprejeti več energije, se ta shrani v baterije, kar preprečuje preobremenitev omrežja in hkrati zmanjšuje izgube energije. Običajno je takrat na trgu zelo nizka ali celo negativna cena za energijo.

»Če bi lastniki polnili hranilnike, ko se napetost v omrežju poviša, namesto da bi vsi hkrati elektriko oddajali v omrežje, bi se izognili izklapljanju elektrarn, energija pa ostane uporabna. Toda vsak lastnik se sam odloči na kakšen način in kdaj bo polnil in praznil hranilnik. Večina ima hranilnik za nižanje moči porabe, s tem pa nižanje računa za elektriko. Vendar pa je treba upoštevati, da so tudi baterije omejene in ne morejo shraniti neomejene količine energije. Na dolgi rok je zato še vedno potrebna nadgradnja omrežja, da bo lahko sprejelo večjo količino energije iz obnovljivih virov,« pojasnjuje Turha.

Več sončnih elektrarn

Dinamično upravljanje zahteva nekatere tehnološke rešitve, kot so pametni razsmerniki, ki lahko prilagajajo proizvodnjo elektrarne glede na trenutne razmere v omrežju ali na signal distribucijskega operaterja. »V Sloveniji se je pokazalo, da je dinamično upravljanje sončnih elektrarn nujno, saj omrežje na mnogih mestih ne prenese večjih obremenitev. Pilotni projekti so pokazali, da je mogoče s pravilnim upravljanjem vključiti več sončnih elektrarn v omrežje, ne da bi pri tem ogrozili njegovo stabilnost. V prihodnosti bo zato pomembno, da se še naprej razvijajo in uvajajo rešitve za dinamično upravljanje, ki bodo omogočale učinkovito integracijo obnovljivih virov energije v elektroenergetski sistem,« meni Turha.

Projekt DUSE Prvo sončno elektrarno z dinamičnim upravljanjem proizvodnje so testno vključili leta 2022. Agencija za energijo je odobrila projekt »Dinamično upravljanje sončnih elektrarn za povečevanje deleža priključenih SE na nizkonapetostnem omrežju (DUSE)«. V projektu, ki ga je vodil Elektro Ljubljana, so sodelovali še partnerji Eles, EiMV in Sitel. V sklopu projekta DUSE so vzpostavili celovit sistem, ki omogoča priključevanje sončnih elektrarn tudi na delih distribucijskega omrežja, kjer sicer zaradi slabih napetostnih razmer vključitev ni mogoča.

Po drugi strani pa so omejitve jasne. Z dinamičnim upravljanjem se zmanjšajo potrebne investicije v omrežje, saj ni racionalno dimenzionirati omrežja na 50 ur letnega obratovanja na polni moči, kakor pač delajo sončne elektrarne, ves preostali čas pa je omrežje neizkoriščeno. »Takšno omrežje je mnogo dražje, kot si ga lahko sploh privoščimo,« pravijo v Elektru Ljubljana.

Turha je opozoril še na to, da so značilnost slovenskega omrežja dolgi nizkonapetostni vodi. Gospodinjstva pa so povečevala moč varovalk, da so lahko postavila kakšen panel več na streho. Tako je moč priključka zrasla tudi na 17 kilovatov, kakršno moč gospodinjstvo potrebuje enkrat ali dvakrat v 20 letih. Sončna elektrarna pa zato lahko proizvede tudi po 15 kWh na uro. Če je na koncu dolgega nizkonapetostnega voda, kjer ni omembe vredne porabe, priključenih več takih sončnih elektrarn, so težave brez upravljanja proizvodnje neizogibne.

Zakonodaja v prid sonca

Zakonodaja igra ključno vlogo pri razvoju sončnih elektrarn, saj določa pravni okvir, ki vpliva na njihovo postavitev in delovanje. V preteklih letih so prišle v veljavo številne spremembe v zakonodaji, ki so namenjene spodbujanju uporabe obnovljivih virov energije. Predlogi za izboljšanje zakonodaje vključujejo poenostavitev postopkov za pridobitev dovoljenj, kar bi omogočilo hitrejšo in enostavnejšo postavitev novih sončnih elektrarn. Poleg tega je predlagana uvedba finančnih spodbud za lastnike, da bi povečali privlačnost naložb v sončne elektrarne.

Kljub izzivom obstajajo številne možnosti in koristi za lastnike sončnih elektrarn, meni Boris Turha. FOTO: Jože Suhadolnik

Kljub pozitivnim spremembam pa se lastniki sončnih elektrarn soočajo z različnimi omejitvami in izzivi. Ena največjih omejitev je kapaciteta elektroenergetskega omrežja, ki na nekaterih območjih ne zmore sprejeti dodatne proizvodnje električne energije iz sončnih elektrarn. To pomeni, da je potrebna nadgradnja omrežja, kar pa je dolgotrajen in drag proces. Prav tako zakonodaja le v izjemnih primerih omogoča fleksibilnost pri prilagajanju moči elektrarn glede na trenutne razmere v omrežju, kar lahko vodi do nepotrebnih prekinitev delovanja elektrarn.

Dodaten vir dohodka

»Kljub tem izzivom pa obstajajo številne možnosti in koristi za lastnike sončnih elektrarn. Ena od možnosti je uporaba baterijskih sistemov za shranjevanje presežne energije, ki omogočajo boljšo izrabo proizvedene energije in zmanjšujejo obremenitev omrežja. Lastniki sončnih elektrarn lahko prav tako izkoristijo finančne spodbude in subvencije, ki so na voljo za namestitev baterij in drugih naprednih tehnologij. S ponudnikom hranilnika ali dobaviteljem elektrike lahko sklenejo posebno pogodbo, ki izkorišča prednost hranilnika, da se polni v času nizkih cen in oddaja v omrežje v času visokih cen na trgu, kar jim prinaša dodaten vir dohodka,« pravi Turha.

V Sloveniji so elektrarne na strehah primerljivo večje kot v tujini. FOTO: Voranc Vogel

Pričakuje, da bodo v Sloveniji sončne elektrarne igrale vse pomembnejšo vlogo v energetskem sistemu. »Pilotni projekti, ki vključujejo dinamično upravljanje in uporabo baterijskih sistemov, že kažejo obetavne rezultate. Z nadaljnjim razvojem zakonodaje in tehnologije bo mogoče premagati trenutne omejitve in izzive, kar bo omogočilo širšo uporabo sončnih elektrarn in prispevalo k trajnostnemu razvoju,« pravi Turha.

Množična uporaba sončnih elektrarn, zlasti na območjih z omejeno zmogljivostjo omrežja, pa lahko povzroči povišanje napetosti v omrežju, kar je lahko nevarno za naprave v elektroenergetskemu sistemu in tudi gospodinjske aparate. Problem se še poslabša na koncih omrežja, kjer so skoki napetosti lahko še višji. Turha je poudaril potrebo po spremljanju in upravljanju napetosti, da se preprečijo poškodbe in izpadi.

Omejevanje delovanja sončnih elektrarn

V pilotu so preizkusili dve metodi za omejevanja proizvodnje sončnih elektrarn, digitalno in fizično. Pri digitalni rešitvi distributer pošlje sporočilo agregatorju sončnih elektrarn, ki nato obvesti razsmernike o zmanjšanju oddaje v omrežje (ali pa se v tem času polni baterija). Od oddaje sporočila do zmanjšanja proizvodnje sončne elektrarne preteče minuta. Pri fizični rešitvi pa uporabijo relejni izhod na obračunskem števcu, ki signalizira razsmerniku in hranilniku, naj zmanjša oddajo elektrike v omrežje. Težava pri tem je, da je treba potegniti žico iz razsmernika do števca, ki pa je lahko tudi nekje zunaj.

Zakonodaja le v izjemnih primerih omogoča fleksibilnost pri prilagajanju moči elektrarn, opozarja Boris Turha. FOTO: Jože Suhadolnik

Baterije le omejena rešitev

Turha je poudaril, da trenutne baterije v individualnih hišah niso dovolj velike, da bi shranjevale energijo za daljše obdobje, na primer iz poletja v zimo. Kljub temu so baterije koristne za shranjevanje energije čez dan, ko je proizvodnja visoka, in njeno uporabo ponoči ali ob manjši proizvodnji. Vendar so tudi tu omejitve, saj sončne elektrarne proizvajajo največ elektrike od spomladi do jeseni, ko so potrebe gospodinjstev najnižje, saj ni ogrevanja. Turha zato dvomi, da bi baterije lahko popolnoma nadomestile potrebo po nadgradnji omrežja. Največje sončne elektrarne so poleg tega na podeželju, kjer omrežje ni dovolj zmogljivo.

Gospodinjstva so povečala priključno moč, da so lahko postavila nekaj panelov več. FOTO: Roman Šipić

Podpira pa naložbe v sončne elektrarne na komercialnih objektih, kot so trgovski centri, kjer je omrežje močnejše. Poudaril je, da bi to lahko zmanjšalo težave z napetostjo na periferiji, kjer so sončne elektrarne pogosto nameščene. Turha predlaga, naj investitorji ali občine spodbujajo ljudi k vlaganju v sončne elektrarne na lokacijah z močnejšim omrežjem in večjo porabo.

Turha poudarja, da se bo morala v prihodnosti poraba prilagajati proizvodnji, saj sončne elektrarne proizvajajo energijo le, ko sije sonce. To zahteva spremembo miselnosti, saj se je v preteklosti proizvodnja prilagajala porabi.