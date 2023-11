Za večjo mobilnost in samostojnost invalidov

Cilj sodelovanja je olajšati vsakodnevno življenje invalidov ter jim pomagati pri večji samostojnosti in spopadanju z ovirami. Z odkupom mehanskih zavor v vrednosti 10.350 € za invalidske vozičke, ki omogočajo samostojno vzpenjanje in spuščanje po stopnicah in klančinah, je Merkur zavarovalnica podprla posameznike, ki si zavor zaradi takšnega ali drugačnega razloga ne morejo privoščiti. Da so pripomočki prišli do oseb, ki jih resnično potrebujejo, so poskrbeli skupaj s podjetjem Dezziv in lokalnimi društvi paraplegikov.

Od družinske zgodbe do ustanovitve podjetja

Podjetniška pot družine Stakne se je začela, ko je sin Nejc leta 2014 utrpel poškodbo hrbtenjače in pristal na invalidskem vozičku. Iskali so rešitev, da bi mu omogočili gibanje z invalidskim vozičkom po stopnicah in klančinah, saj je že 35 stopnic do Nejčeve sobe nenadoma postalo velika ovira. Po zamisli inovativne samodejne zavore so izdelali prvi prototip, ki je Nejcu omogočil samostojno gibanje v domači hiši in okolici. Da bi s to rešitvijo pomagali tudi drugim, so obiskali društva paraplegikov v Sloveniji in skupaj z uporabniki invalidskih vozičkov razvili izdelke, s katerimi bi pomagali čim širšemu krogu ljudi. Sledil je proces testiranja, izpopolnjevanja in pridobivanja finančnih sredstev, leta 2018 pa so ustanovili podjetje Dezziv.

»Lani smo začeli lastno proizvodnjo tehnološko najbolj zahtevnih in najdražjih elementov zavor. Elemente sami izdelujemo z metodo 3D-tiskanja. Ta tehnologija nam je odprla nove razvojne možnosti in izboljšave, ki smo jih letos predstavili na trgu. Največ izdelkov prodamo v ZDA, Nemčijo in Francijo. Želimo si, da bi postali svetovno priznani proizvajalec inovativnih pripomočkov za invalide, ki rešujejo težave, za katere trenutno še ni rešitev ali pa so predrage,« opisuje Jožef Stakne.

Svetovna inovacija: mehanske zavore za premagovanje stopnic

Čeprav je pravica do enakopravnega dostopa do javnih površin zakonsko določena, se invalidi pogosto znajdejo pred arhitekturnimi ovirami. Dvostranske mehanske zavore Dezziv uporabniku invalidskega vozička omogočajo, da se brez večjega napora varno povzpne ali spusti po stopnicah. Gre za edino rešitev na svetu, ki deluje v obeh smereh vožnje invalidskega vozička. Kakovost in funkcionalnost izdelkov so potrdili v laboratorijih nemškega proizvajalca invalidskih vozičkov in v neodvisnem inštitutu na Japonskem.

Družino Stakne pri delu najbolj motivira zadovoljstvo uporabnikov in to, da so družinsko podjetje. »Včasih nam kak uporabnik napiše tako zahvalno pismo, da smo res ponosni, da smo lahko del njegove zgodbe in da smo lahko izboljšali kakovost njegovega življenja. Nekdo nam je napisal, da gre zdaj lahko sam do hladilnika, spet drugi, da smo mu omogočili, da se lahko po klančini sam povzpne v avto in za to ne potrebuje več asistenta. Nekdo nam je celo napisal, da mu ne bo treba prodati stanovanja, ker smo mu za majhen denar rešili težavo, kako priti v stanovanje,« s ponosom pove Jožef Stakne.

Z Merkur zavarovalnico do večje prepoznavnosti

V podjetju Dezziv si želijo, da bi za njihove izdelke izvedelo še več ljudi, ki jih morda potrebujejo, ter da bi do letošnjega mednarodnega dneva invalidov, 3. decembra, njihove zavore že pomagale čim več ljudem pri neodvisnosti. S tem namenom so se povezali z Merkur zavarovalnico, ki jim je poleg odkupa zavor omogočila tudi osvežitev celostne grafične podobe, zasnovali so novo embalažo zavor, prenovili spletno stran, uredili profesionalne fotografije izdelkov, posneli videovsebino in zasnovali skupno oglaševalsko kampanjo. »Skrb za človeka in družbeno okolje je ena temeljnih vrednot Merkur zavarovalnice, ki smo jo prepoznali v zgodbi družine Stakne. Navdušili so nas z neustavljivo željo ustvarjati inovacije, ki življenja spreminjajo na bolje. Verjamemo, da lahko s prepoznavanjem lokalnih idej in podjetniškega duha naredimo veliko za spodbujanje povezanosti in solidarnosti,« so povedali.

Zavore podarili tistim, ki si jih težko privoščijo

Merkur zavarovalnica je podjetje Dezziv podprla tudi z odkupom zavor v vrednosti 10.350 €, ki so jih podarili posameznikom po Sloveniji, nekaj pa tudi lokalnim društvom paraplegikov. Ta so poskrbela, da so zavore dobili tisti, ki jih resnično potrebujejo. Predsednica uprave Merkur zavarovalnice Meta Lahne je ob predaji čeka povedala: »V okviru družbeno odgovornih projektov Merkur zavarovalnice smo letos posebej ponosni na naše sodelovanje s podjetjem Dezziv. Izbranim posameznikom smo omogočili dostop do Dezzivove napredne zavore za invalidske vozičke, ki je inovacija v svetovnem merilu. Sodelujemo, ker nas povezuje želja po izboljšanju življenja tistih, ki so v nezgodi ali bolezni izgubili privilegij neodvisnosti. Gibalno oviranim osebam želimo omogočiti samostojnost ter dostop do hitrejše in boljše rehabilitacije, celotno družbo pa spodbuditi in navdihniti k odgovornemu sodelovanju. Vabim vsakega izmed vas, naše cenjene partnerje, zaposlene, medije in javnost, da se nam pridružite. Verjemite v svojo pot – mi verjamemo v vas.«

Partnerstvo med podjetjem Dezziv in Merkur zavarovalnico je odličen primer, kako lahko podjetja združijo svoje moči za izboljšanje življenja posameznikov. Donacija inovativnih mehanskih zavor je le začetek prizadevanja za večjo mobilnost, samostojnost in družbeno vključenost gibalno oviranih. S tem projektom odpirajo vrata za boljšo prihodnost, v kateri se ovire spreminjajo v priložnosti.

