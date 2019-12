Za višjo pokojnino se izplača delati nekoliko dlje

Slovenija sodi med države, ki bodo v prihodnjih desetletjih najbolj izkusile precep med Scilo starajoče se populacije in Karibdo vse večjih pritiskov pokojnin na javne finance. Kakšen je recept za preživetje našega socialno tržnega modela in hkrati primerne pokojnine? Prihodnje izzive slovenskih pokojnin in javnih financ dolgoročno rešimo predvsem z dvema skupinama ukrepov, s podaljšanjem delovne aktivnosti in produktivnosti, pravita profesorja z ljubljanske ekonomske fakultete Dušan Mramor in Jože Sambt. Marsikaj pa lahko postorimo tudi sami zase – tako da delamo dlje, če nam zdravje to dopušča –, saj so po sedanji ...