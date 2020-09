Za vlaganje v »zvezde« so nujni živci

Začetne javne ponudbe delnic (IPO) pritegnejo ogromno pozornosti vlagateljev in medijev, zlasti kadar gre za nova in hitro rastoča podjetja v tehnološkem sektorju. Na prvi pogled je to navdušenje upravičeno. Nekatera najbolj znana podjetja iz sektorja so (tudi) s pomočjo javne ponudbe delnic svojo vrednost postavila v nepredstavljive višine – vključno s Facebookom, ki je leta 2012 na ta način zbral 16 milijard dolarjev.Prve javne ponudbe podjetij, za katerimi običajno stojijo inovativni ustanovitelji s prebojnimi poslovnimi modeli, so postale sinonim za milijardne posle. Tehnološki sektor v svetovnem merilu generira največ ...