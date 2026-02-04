  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Za zapiranje rudnika Velenje bo namenjenih 1,3 milijarde evrov

    Zakon povezuje dva ključna vidika: postopno tehnično zapiranje rudnika in opuščanje dejavnosti proizvodnje ter socialni vidik.
    Jože Novak, minister za naravne vire, in Marko Mavec, generalni direktor Premogovnika Velenje, na prireditvi Skok čez kožo ob 150-letnici delovanja Premogovnika Velenje junija lani. Foto Leon Vidic
    Galerija
    Jože Novak, minister za naravne vire, in Marko Mavec, generalni direktor Premogovnika Velenje, na prireditvi Skok čez kožo ob 150-letnici delovanja Premogovnika Velenje junija lani. Foto Leon Vidic
    STA
    4. 2. 2026 | 17:10
    4. 2. 2026 | 17:23
    5:07
    A+A-

    Zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje zagotavlja pravično obravnavo zaposlenih, varnost prebivalcev in dolgoročno razvojno perspektivo savinjsko-šaleške regije, je poudaril minister za naravne vire Jože Novak. Da je zakon korak v pravo smer, menijo tudi v sindikatu in svetu delavcev premogovnika.

    Zakon povezuje dva ključna vidika – postopno tehnično zapiranje rudnika in opuščanje dejavnosti proizvodnje ter socialni vidik zapiranja in opuščanja kopanja premoga. Na njegovi podlagi bodo sprejeti tudi dvajsetletni program zapiranja premogovnika in dveletni podrobnejši operativni programi, je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal Novak. Ker se vsebina zakona, ki ga je DZ sprejel v torek, šteje za shemo državne pomoči, bo morala država pridobiti tudi odobritev evropske komisije. V smislu tega minister pričakuje, da se bodo določbe zakona lahko začele uporabljati 1. julija letos.

    Za izvajanje zakona je v obdobju 2026–2045 predvidenih 1,3 milijarde evrov proračunskih sredstev oziroma v povprečju 50 milijonov evrov na leto, bo pa moral Premogovnik Velenje za koriščenje teh sredstev najprej zagotoviti tudi lastna sredstva iz poslovanja in programa dezinvestiranja.

    »Zakon omogoča večfazno zapiranje premogovnika, kar pomeni, da se bo zmanjšanje števila zaposlenih lahko izvajalo predvsem z naravnim odlivom, kar je tudi naš osnovni interes. Namesto nenadnih 700 do 900 presežnih delavcev v hitrih scenarijih bo ob sprejetju modela do leta 2033 presežek omejen na približno 250 delavcev, kar omogoča precej blažje in socialno bolj odgovorne razmere v regiji,« je pojasnil Novak.

    Po njegovih besedah zakon v smislu pridobivanja premoga do leta 2033 zagotavlja tudi stabilnost pri izvajanju gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja za približno 35.000 prebivalcev ter javne ustanove v Velenju in Šoštanju.

    »Zakon sistematično ureja sanacijo degradiranih območij rudnika, rekultivacijo površin in dolgoročno stabilizacijo rudniškega prostora. S tem nastajajo možnosti za projekte obnovljivih virov energije, tehnološke in industrijske parke ter turistični razvoj na rudarski dediščini, kar bo delno treba rešiti s sprejetjem zakona o razvojnem prestrukturiranju savinjsko-šaleške premogovne regije,« je nanizal.

    Posebna obravnava presežnih delavcev

    Da specifične okoliščine zapiranja premogovnika, ko bodo hkrati potekala proizvodnja in zapiralna dela, zahtevajo posebno obravnavo presežnih delavcev, je poudaril državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Igor Feketija.

    Med ključnimi kadrovskimi in socialnimi ukrepi za delavce je poudaril možnost zgodnejšega upokojevanja za rudarje, spodbude za ostajanje na trgu dela po zaposlitvi v premogovniku in določitev višjih odpravnin. »Za tiste, ki bodo ostali brez zaposlitve, je idealno, da so tudi finančno spodbujeni, da se odločijo za višjo odpravnino, s katero je dlje časa poskrbljeno za njihovo materialno varnost, in da se vključijo v programe preusposabljanja in postopno preidejo v novo zaposlitev. Tistim, ki bi ocenili, da to nikakor ni mogoče, pa omogočamo zgodnejše upokojevanje,« je navedel.

    Pomen zakona sta izpostavila tudi generalni direktor Premogovnika Velenje Marko Mavec in direktor Premogovnika Velenje Janez Rošer. »V prihodnjih letih bo kader odhajal v pokoj in tako, kot bo odhajal v pokoj, bomo tudi zmanjšali proizvodnjo. Kader, ki ga ne potrebujemo na zmanjšani proizvodnji in ne bo odšel v pokoj, bo uporabljen v procesu zapiranja rudnika,« je dejal Mavec. Dodal je, da bodo za zapiralna in sanacijska dela do leta 2045 potrebovali od 600 do 700 ljudi.

    Mavec je spomnil tudi na velik stanovanjski fond v lasti premogovnika, ki bo na podlagi zakona predvidoma prešel pod okrilje republiškega stanovanjskega sklada. S tem bodo po njegovih besedah lahko upokojeni rudarji, ki stanovanj zaradi socialnih razlogov niso mogli odkupiti, ostali v sistemu neprofitnih najemnin.

    Z vsebino zakona so zadovoljni tudi v sindikatu in svetu delavcev premogovnika. Predsednik sveta delavcev Danilo Rednjak je med najpomembnejšimi pravicami, ki jih zakon prinaša za zaposlene, poudaril posebne pogoje za predčasno upokojevanje, višje odpravnine v primeru prenehanja zaposlitve iz poslovnega razloga, zagotavljanje socialne varnosti invalidov, možnost prekvalifikacije zaposlenih ter zagotavljanje varnosti najemnikov rudniških stanovanj.

    Sorodni članki

    Premium
    Lokalno  |  Štajerska
    Družmirje

    Kdo v resnici potrebuje plavajočo elektrarno na jezeru

    V Šaleškem EKO gibanju opozarjajo, da gre pri plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru zgolj za ekonomsko optimizacijo proizvodnje vodika.
    Špela Kuralt 21. 1. 2026 | 16:42
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prestrukturiranje regije

    S predlogom zakona zadovoljni, a upajo na spremembe

    Velenjčane jezi prenova daljinskega ogrevanja do leta 2030, če je izstop iz premoga predviden leta 2033.
    Špela Kuralt 12. 12. 2025 | 17:19
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Urejanje voda

    Predlanska ujma razkrila sistemske težave

    Na 36. Mišičevem vodarskem dnevu v Mariboru smo slišali opozorila in pozive za nujno reorganizacijo vodarstva, kar pa nekatere skrbi.
    Špela Kuralt 4. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kolumna

    Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

    Nogomet bo dobil še večji vpliv v letu 2026, ko je na sporedu svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi, najmočnejša je Evropa.
    Jernej Suhadolnik 2. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Urejanje voda

    Skrivnostno ustanavljanje družbe Slovenske vode

    Vlada bi odpravila koncesionarje in naloge prenesla na družbo Slovenske vode. V nos ji gredo dobički koncesionarjev in pomanjkljiv nadzor.
    Maja Prijatelj Videmšek 4. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Žvižgaču, ki je razkril resne napake in ostal brez službe, 750 evrov mesečnega nadomestila

    Ker je 28-letnik menda hranil zaupne podatke dispečerske službe, je še v kazenskem postopku.
    Aleksander Brudar 4. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Jeffrey Epstein

    V Epsteinovih dokumentih šokanten mail o »dojenčku« iz Afrike

    Dokumenti prikazujejo, kako so ekskluzivne povezave in družbeni vpliv pomagali ohranjati skrivni svet zlorab.
    3. 2. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Premogovnik Velenjeizstop iz premogaTeš

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    English
    INTERVIEW

    Conductor Živa Ploj Peršuh: Leadership Lessons from the Concert Hall

    Conductor Živa Ploj Peršuh discusses authority without domination, humor as a tool, and performances that are not the work of a single genius.
    4. 2. 2026 | 17:48
    Preberite več
    English
    INTERVIEW

    Igor Mekjavić: Slovenia is Small on Earth, but Big in Space

    With full membership in the European Space Agency (ESA), Slovenia has gained the same access to the European space ecosystem as the larger member states.
    4. 2. 2026 | 17:45
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Rudarstvo

    Za zapiranje rudnika Velenje bo namenjenih 1,3 milijarde evrov

    Zakon povezuje dva ključna vidika: postopno tehnično zapiranje rudnika in opuščanje dejavnosti proizvodnje ter socialni vidik.
    4. 2. 2026 | 17:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    KPK

    Štirje od petih kandidatov za predsednika KPK izpolnjujejo pogoje

    Predsednica dva kandidata ocenjuje kot zelo primerna.
    4. 2. 2026 | 16:59
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Armenija

    Armenska opozicija predlagala ministrstvo za seks

    Mislijo, da bi tako lahko povišali rodnost in ženske odvrnili od političnega udejstvovanja.
    4. 2. 2026 | 16:42
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Rudarstvo

    Za zapiranje rudnika Velenje bo namenjenih 1,3 milijarde evrov

    Zakon povezuje dva ključna vidika: postopno tehnično zapiranje rudnika in opuščanje dejavnosti proizvodnje ter socialni vidik.
    4. 2. 2026 | 17:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    KPK

    Štirje od petih kandidatov za predsednika KPK izpolnjujejo pogoje

    Predsednica dva kandidata ocenjuje kot zelo primerna.
    4. 2. 2026 | 16:59
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Armenija

    Armenska opozicija predlagala ministrstvo za seks

    Mislijo, da bi tako lahko povišali rodnost in ženske odvrnili od političnega udejstvovanja.
    4. 2. 2026 | 16:42
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

    Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    GRADBENIŠTVO

    Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

    V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo