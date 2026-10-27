Za zdaj brez zamenjave v upravi Gorenjske banke za Marka Filipčiča

Konec septembra se je končal mandat člana uprave Gorenjske banke Marka Filipčiča, zamenjave zanj pa za zdaj ni. Uprava banke trenutno deluje v štiričlanski sestavi. V njej so poleg predsednika Maria Henjaka še Mojca Osolnik Videmšek, Aljoša Bučak Gasser in Vuk Kosovac. Imenovanje Kosovca marca letos ni bilo povezano z nadomeščanjem Marka Filipčiča, pravijo v Gorenjski banki. Vuk Kosovac je bil imenovan za člana uprave, odgovornega za področje poslovanja s prebivalstvom, hkrati pa je prevzel funkcijo namestnika predsednika uprave. Z njegovim imenovanjem so razširili upravo in, kot so dodali, krepili njene kompetence na področju poslovanja s prebivalstvom ter digitalne preobrazbe. O morebitnih nadaljnjih spremembah v sestavi uprave bomo javnost pravočasno obvestili v skladu z veljavno ...