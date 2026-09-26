Za zdaj ne napovedujejo podražitev, negotovost ostaja

Večina dobaviteljev elektrike in plina do konca leta ne načrtuje zvišanja cen za gospodinjstva in male poslovne odjemalce. Za leto 2027 je najdoločnejši Gen-I, ki je pod določenimi pogoji zagotovil nespremenjene cene elektrike do konca prihodnjega leta. Za plin pa nihče ne daje trdnih napovedi, saj se razmere hitro spreminjajo, cene na mednarodnih trgih pa rastejo. Dobavitelji ob vstopu v ogrevalno sezono večinoma še ne napovedujejo podražitev za gospodinjstva in male poslovne odjemalce. Njihovi odgovori pa so različni glede na to, kako daleč v prihodnost segajo zagotovila. Nekateri govorijo le o letošnjih jesenskih mesecih, drugi odločitev za prihodnje leto vežejo na razmere na veleprodajnih trgih. Gen-I je sporočil, da sedanjim gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem ter tistim, ki ...