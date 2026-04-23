Pregled cen na svetovnih bencinskih črpalkah: kdo je najbolj prizadet?

Rast cen pogonskih goriv se je ta mesec nekoliko ustavila, toda cene dizla so petino višje kot pred izbruhom vojne.

Hormuška ožina je neprevozna že skoraj dva meseca. Kljub temu se, vsaj za zdaj, niso uresničili najbolj črni scenariji naftne krize. Cene črnega zlata in naftnih derivatov ostajajo izjemno visoke, a vsaj aprila se je rast pretežno ustavila. Toda azijske države, predvsem Indija in Kitajska, so izčrpale rezerve in rezervne nabave, kar bi v prihodnje lahko znova zvišalo cene surove nafte in goriv. Pregled cen na bencinskih črpalkah po Evropi pokaže, da so se aprila nekoliko znižale. Zdrs je opaznejši pri dizelskem gorivu, ki se je marca tudi bolj podražilo. Najbolj so si oddahnili naši severni sosedi, kjer so se cene dizelskega goriva ta mesec znižale za več kot desetino, bencin pa se je pocenil za okoli šest odstotkov, je razvidno s spletnih portalov. Povprečna cena dizelskega goriva je ...