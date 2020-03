Začasno olajšanje na svetovnih borzah

Po zelo previdnem začetku dneva na evropskih finančnih trgih, so se vlagatelji postopno le sprostili. Večina indeksov evropskih borz je okoli štiri odstotke višje kot včeraj. Tudi indeks borze v Milanu je danes pridobil več kot tri odstotke. Toda prva ura trgovanje je nakazovala še en zelo negotov dan, se precejšnjimi razlikami med delnicami. Odprtje trgov namreč ni potrdilo rasti, ki so jo nakazovali opcijski posli sklenjeni pred odprtjem evropskih finančnih trgov. Po dobri uri trgovanja pa je le prevladal optimizem.Že ponoči so se azijske borze povzpele za več kot odstotek, a je ob tem treba dodati, da je bil v Aziji tudi ...