Začel se je stečaj Studia Moderna

Okrožno sodišče v Ljubljani je začelo stečajni postopek Studia Moderna v lasti Sandija Češka, je razvidno iz objave na Ajpes. Sodišče je za stečajno upraviteljico imenovalo dvetnico Špelo Turk. Upniki naj v treh mesecih po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice v stečajnem postopku. Zadnji dan roka za prijavo terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic je 28.11.2023. Studio Moderna se je ukvarjal s televizijsko, klasično in internetno prodajo izdelkov za široko potrošnjo, znano pa je postalo s pripomočko za hrbtenico kosmodisk. Kasneje so se razširli po Vzhodni Evropi, porteflj izdelkov so razširili na prodajo ležišč Dormeo.

Sandi Češko je bil več let po izračunu revije Manger eden najbogatejših Slovencev. Češko je bil tudi politik v vrstah Socialnih dmokratov. Studio Moderna se je v zadnjem obdobju znašel v likvidnostnih težavah, del podjetja pa je bil v sili prodan tudi Kitajcem.