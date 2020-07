Začeli dela na tretjem vhodu v Luko Koper

Koper – V teh dneh so se začela dela na tretjem vhodu v koprsko pristanišče, so za STA povedali v Luki Koper. Vhod ob Ankaranski vpadnici izvaja Kolektor CPG Nova Gorica, ki bo novi vhod, zunanje parkirišče za tovornjake, vratarnico ter povezovalne ceste zgradil za 4,387 milijona evrov brez DDV. Zgrajen naj bi bil do začetka prihodnjega leta.Preberite tudi: Kakšno je polletje borznih družbZ gradnjo tretjega vhoda v pristanišče se v Luki Koper nadejajo razbremenitve glavne pristaniške vpadnice in zmanjšanja števila prometnih zastojev. Konkretno bi se z vzpostavitvijo dodatnega vhoda z direktno cestno povezavo do kontejnerskega ...