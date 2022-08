Začetek konca avtomobilov na bencinski pogon!

Pravilo, ki ga je izdal kalifornijski odbor za zračne vire, bo zahtevalo, da vsi novi avtomobili, prodani v tej državi do leta 2035, ne bodo vsebovali emisij toplogrednih plinov, kot je ogljikov dioksid.

Pravilnik določa tudi vmesne cilje, ki zahtevajo, da 35 odstotkov novih osebnih vozil, prodanih do leta 2026, ne povzroča nobenih emisij. Do leta 2030 bo ta zahteva narasla na 68 odstotkov.

