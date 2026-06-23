Začetek preverjanja interesa za dokapitalizacijo Uniorja

Unior je začel preverjati trg potencialnih vlagateljev za dokapitalizacijo družbe, so sporočili iz tega zreškega podjetja. Kot smo že poročali, je ta družba v okviru celovitega finančnega in poslovnega prestrukturiranja marca letos začela tudi aktivnosti za preučitev možnosti zagotovitve dodatnega lastniškega kapitala.

»Družba obvešča javnost, da je navedeni postopek prešel v fazo preverjanja interesa potencialnih vlagateljev oziroma sondiranja trga v zvezi z možnostjo povečanja osnovnega kapitala z izdajo novih delnic. Namen sondiranja trga je pridobiti povratne informacije potencialnih vlagateljev glede interesa za sodelovanje pri morebitni dokapitalizaciji ter glede možne strukture in pogojev take transakcije,« so sporočili prek Seoneta. Za sondiranje trga in povezanih investicijskih storitev je Unior pooblastil NLB.

Dokončne odločitve še ni

Opozorili so, da odločitev o dejanski izvedbi povečanja osnovnega kapitala oziroma izdaji novih delnic še ni bila sprejeta. »Morebitna odločitev bo odvisna od rezultatov sondiranja trga, dogovorov z bankami upnicami, tržnih pogojev, interesa vlagateljev ter sprejetja potrebnih sklepov pristojnih organov Družbe. O povečanju osnovnega kapitala bo v skladu z zakonodajo odločala skupščina delničarjev,« so pojasnili.

Prvi mož Uniorja Robert Vuga je že lani javno povedal, da družba potrebuje razdolžitev, saj je sedanje breme odplačevanja dolga preveliko. Finančne obveznosti skupine so konec lanskega leta znašale dobrih 90 milijonov evrov, pri čemer največ dolga, 85 milijonov evrov, prihaja iz matične družbe. Razmerje med neto finančnimi obveznostmi in EBITDA se je lani v skupini znižalo na 4,6, v Uniorju pa je še vedno visokih 15,76. Za finančne odhodke za bančna posojila so lani namenili 6,2 milijona evrov.

Dogovor z bankami

Portal Finance je pred časom poročal, da zreška družba potrebuje približno 50 milijonov evrov svežega kapitala. Poleg tega je družba že začela postopek reprograma finančnih obveznosti, ki jih ima do šestih bank. V okviru tega je z bankami upnicami konec maja podpisala pogodbo o mirovanju. Kot pravijo, dogovor potrjuje pripravljenost vseh deležnikov za sodelovanje in podporo nadaljnjemu poslovanju družbe ter prispeva k večji predvidljivosti poslovnega okolja, ohranjanju zaupanja poslovnih partnerjev.

Največji lastnik družbe je Slovenski državni holding, ki ima skupaj s Kapitalsko družbo 45-odstotni delež. Sledijo Štore Steel z dobrimi 12 odstotki, sledijo NLB skladi s 4,5-odstotki in Zavarovalnica Triglav s 3,5 odstotki. Kot je mogoče neuradno izvedeti, naj imeli delničarji prednostno pravico, vendar tudi vstop strateškega vlagatelja in zmanjšanje deleža ali celo umik sedanjih lastnikov niso izključeni.

Predsednik uprave SDH Žiga Debeljak je že februarja v pogovoru za Sobotno prilogo Dela povedal, da bi lahko podprli tudi to možnost: »V okviru naših možnosti bomo podprli finančno prestrukturiranje Uniorja, ker verjamemo, da ima prihodnost, znanje in razvojni potencial. Pod ustreznimi pogoji podpiramo tudi vstop morebitnega novega strateškega lastnika, ki bi družbi prinesel dodatne sinergije. Smo pa, če bo treba, pripravljeni tudi skupaj s Kapitalsko družbo investirati, a seveda pod tržnimi pogoji in ob ustreznem sodelovanju bančnih partnerjev in drugih lastnikov.«