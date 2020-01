Začetek sanacije na Vogrščku v mesecu dni

Akumulacija se napaja iz več manjših vodotokov v povirju vodotoka Vogršček, predvsem v jesenskem in zimskem obdobju, ko so pretoki največji. FOTO: Marko Feist

Sanacijska dela na pregradi zadrževalnika Vogršček se bodo po mnogih poskusih iz preteklosti zdaj vendarle začela. Od leta 2007, ko so znižali gladino akumulacijskega jezera , ker je pregrada puščala, so obnovo obljubljali že številni ministri, a je doslej vse skupaj ostalo na stranskem tiru. Zdaj čakajo le še gradbeno dovoljenje, da dela stečejo. ​Ko bo namakalni sistem dograjen, bodo z vodo iz zadrževalnika Vogršček lahko namakali preko 2000 hektarov kmetijskih površin v celotni Vipavski dolini.Investitor 10,5 milijona evrov vredne investicije je ministrstvo za okolje in prostor, soinvestitor pa ministrstvo za kmetijstvo. Na razpisu je bilo izbrano podjetje Kolektor CPG, ki bo dela zaradi tehnične zahtevnosti opravilo skupaj s partnerji. Vrednost samih gradbenih del znaša 9,4 milijona evrov , preostala sredstva pa so bila namenjena pripravi raziskav in projektne dokumentacije. Večino potrebnega denarja, 6,2 milijona evrov, bo prispevala direkcija za vode v imenu okoljskega ministrstva, kmetijsko ministrstvo pa bo za sanacijo namenilo 3,8 milijona evrov.»Po zaključku sanacije, za kar ima izbrani izvajalec časa 18 mesecev, bo pregrada ponovno omogočala tako visok vodostaj akumulacije, kot je bil po zaključku gradnje. Kljub gradnji pa bo voda iz akumulacijskega jezera ves čas na voljo kmetovalcem, ki jo uporabljajo za namakanje kmetijskih površin,« je po poročanju STA ob današnjem slovesnem podpisu pogodbe za izvedbo del povedal direktor direktorata RS za vodeOkoljski ministerje dejal, da bodo taki zadrževalniki nujni tudi v drugih delih Slovenije s kmetijsko proizvodnjo, saj nas v to silijo podnebne spremembe in vedno daljša in pogostejša sušna obdobja.Ministrica za kmetijstvopa je povedala, da bo prenove deležen tudi namakalni sistem v južnem delu Vipavske doline. Veseli pa jo, da so k projektu pristopile še druge občine iz Vipavske doline, ki že resno pripravljajo načrte za širjenje namakalnega sistema tudi v zgornji del Vipavske doline, še poroča STA.Zadrževalnik Vogršček je objekt vodne infrastrukture v lasti države, ki je bil zgrajen v obdobju med letoma 1986 in 1989 z namenom zadrževanja poplavnih valov in zadrževanja vode za potrebe namakanja kmetijskih površin. Akumulacija se napaja iz več manjših vodotokov v povirju vodotoka Vogršček, predvsem v jesenskem in zimskem obdobju, ko so pretoki največji.