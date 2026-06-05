Evropski proračun bo bogatejši za 15 milijard evrov, Sloveniji le drobtinice

Prihodnji mesec, 1. julija, se bodo paketne pošiljke iz Kitajske in drugih držav zunaj EU podražile za tri evre.

Prihodnji mesec, 1. julija, se bodo paketne pošiljke iz Kitajske in drugih držav zunaj EU podražile za tri evre. Toliko namreč znaša carinska dajatev, ki jo je evropska komisija (EK) prehodno uvedla, da bi zmanjšala izkoriščanje pomanjkljivosti v predpisih, predvsem pri kitajskih spletnih trgovcih. Proračunski prihodki se bodo, poleg v evropskem proračunu, najbolj povečali Belgiji in Madžarski. Proračun Slovenije lahko pričakuje od 150.000 do 160.000 evrov. Paketnih dostav EU (in večina drugih držav po svetu) do zdaj ni obremenjevala s carinami, saj to prinaša večjo administrativno obremenitev, kot je ekonomski učinek carinjenja. Vendar so predvsem kitajski spletni trgovci to administrativno poenostavitev izkoristili. S tem so v težave spravili druge uvoznike, ki blago v celoti carinijo. ...