Zadnji dnevi sklada, ki je krepil slovensko rast BDP

Vlada bo, kot kaže, posegla tudi v cilje in financiranje proračunskih skladov. Ti so imeli konec avgusta 1,56 milijarde evrov razpoložljivih sredstev, ki se lahko porabijo le za predvidene namene. Življenje nekaterih je bilo večkrat podaljšano, njihov učinek pa je z leti zvodenel. A največjo spremembo za proračun prinaša zaključek sklada načrta za okrevanje in odpornost NOO, ki je v preteklih letih opazno vplival na gospodarsko rast Slovenije. Proračunski skladi opazno vplivajo na porabo javnega denarja. Lanski prilivi so znašali 1,26 milijarde evrov, izplačila pa so dosegla 1,19 milijarde evrov. Proračunski sklad ni sklad v pravem pomenu besede, torej formalna ustanova, ampak je le proračunska postavka namensko zbranih sredstev. Sklad odpre država zaradi ločenega vodenja določenih ...