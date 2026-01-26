  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Zadolženost držav EU raste, Slovenija pod povprečjem

    Razmerje med zadolženostjo in BDP je v Sloveniji nižje od povprečja držav članic EU.
    Razlike v zadolženosti so med evropskimi državami velikanske. FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters
    Razlike v zadolženosti so med evropskimi državami velikanske. FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters
    R. I.
    26. 1. 2026 | 11:11
    26. 1. 2026 | 11:15
    3:02
    Bruto državni dolg je v evroobmočju ob koncu tretjega četrtletja leta 2025 znašal 88,5 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), na celotnem območju EU pa je bilo povprečje nekoliko nižje, 82,1 odstotka BDP. Slovenija je med članicami EU podpovprečno zadolžena, izhaja iz podatkov, ki jih je objavil Eurostat, statistični urad Evropske unije.

    Za četrto četrtletje minulega leta obdelanih podatkov še ni, je pa v tretjem, glede na drugo, zadolženost nekoliko narasla. Konec drugega je namreč povprečna zadolženost držav evroobmočja znašala 88,2 odstotka, tudi v EU se je razmerje med dolgom in BDP za spoznanje povečalo, saj je zadolženost ob koncu drugega četrtletja znašala 81,9 odstotka BDP, torej 0,2 odstotka manj, kot ob koncu tretjega. 

    Povečanje zadolževanja je še očitneje, če razmerje med dolgom in BDP primerjamo s podatki iz leta 2014. Ob koncu tretjega četrtletja je povprečna zadolženost evroobmočja namreč znašala 87,7 odstotka BDP, v EU pa 81,3 odstotka BDP.

    Zaradi rasti javne porabe počasnejše nižanje zadolženosti Slovenije

    Razlike v zadolženosti so med evropskimi državami velikanske, jasne povezave med zadolženostjo in gospodarsko razvitostjo ali geografsko lego pa ni. Relativno na BDP so najbolj zadolžene države v EU Grčija (149,7 odstotka), Italija (137,8 odstotka), Francija (117,7 odstotka), Belgija (107,1 odstotka) in Španija (103,2 odstotka). Na drugem koncu lestvice pa so z relativno najnižjim dolgom Danska (29,7 odstotka), Bolgarija (28,4 odstotka), Luksemburg (27,9 odstotka) in zlasti Estonija, katere dolg je znašal le 22,9 odstotka BDP. 

    Javni dolg medletno višji, v deležu BDP pa nižji

    Čeprav postaja javni dolg ena izmed predvolilnih tem, je zadolženost Slovenije glede na BDP nižja tako od povprečja evroobmočja kot od povprečja EU, saj je ob koncu tretjega lanskega četrtletja znašala 67,6 odstotka, kar nas umešča med Madžarsko in Nemčijo. 

    Je pa Slovenija ena izmed držav, v katerih je razmerje med dolgom in BDP od konca drugega do konca tretjega četrtletja najbolj upadlo. Glede na BDP se je dolg namreč zmanjšal za 1,7 odstotne točke, za več je upadel le še v Grčiji in Latviji, medtem ko je v Luksemburgu in Bolgariji narasel za več kot dva odstotka. Se je pa dolg glede na BDP v Sloveniji nekoliko povečal, če ga primerjamo s koncem tretjega četrtletja leta 2024, saj je narasel za 1,3 odstotne točke, kar je rahlo nad povprečjem EU, ugotavlja Eurostat.

    državni dolg dolg javni dolg BDP Eurostat

