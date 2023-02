Zadolževanje nam odnaša razvoj

V nadaljevanju preberite:

Danes bo vladna stran sindikatom predstavila izhodišča za reformo plačnega sistema javnega sektorja. A to je le del sprememb javnega sistema, ki jih napoveduje vlada in so vse usmerjene v močno večanje javne porabe.

Obresti, ki jih na leto Slovenija plača za javni dolg, pa so primerljive z vrednostjo največjega investicijskega projekta, ki se ga Slovenija loti enkrat ali dvakrat na desetletje. Obresti nam tak znesek odnesejo vsako leto. Le malokdo si predstavlja, kaj pomeni 41 milijard evrov javnega dolga. Tudi 3,3 milijarde evrov letošnjega proračunskega primanjkljaja je težko predstavljiva številka. Kaj pa, če povemo, da se bo javni dolg na prebivalca letos povečal za približno eno povprečno neto plačo in dosegel 21.000 evrov? Zaradi nizkih obrestnih mer se je njegovo naraščajoče breme v preteklih letih zapostavljalo. Letos se to spreminja.