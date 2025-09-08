Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

V času, ko podjetja iščejo načine za povečanje učinkovitosti, zadovoljstva zaposlenih in doseganje trajnostnih ciljev, postajajo delovna oblačila vse bolj pomemben dejavnik. Nova evropska raziskava podjetja Lindström, ki je bila izvedena v 11 evropskih državah, razkriva, da imajo kakovost, higiena in vzdrževanje delovnih oblačil bistven vpliv na delovno okolje ne glede na panogo.

FOTO: Lindstrom

Kar 70 % zaposlenih delovna oblačila še vedno pere doma, pogosto pri prenizkih temperaturah in brez strokovnega nadzora; 22 % oblačila popravlja samostojno. Takšne prakse ne prinašajo le higienskih tveganj, temveč tudi dodatno časovno in čustveno breme.

Zaposleni so precej usklajeni: 86 % jih meni, da udobje, funkcionalnost in čistoča oblačil pomembno vplivajo na njihovo motivacijo in zadovoljstvo pri delu. Neprimerna ali slabo vzdrževana oblačila lahko znižajo učinkovitost, povečajo stres in ogrozijo varnost pri delu.

FOTO: Lindstrom

Hkrati pa raziskava razkriva še eno pomembno vrzel – trajnostne prakse. Čeprav večina zaposlenih trajnost dojema kot pomembno osebno vrednoto, številna podjetja še nimajo vzpostavljenih sistemov za popravilo ali reciklažo delovnih oblačil. Rezultat tega je, da številna poškodovana oblačila končajo na odlagališčih. V Turčiji večina podjetij omogoča popravila in ponovno uporabo, v preostali Evropi pa so te prakse še vedno izjema.

FOTO: Lindstrom

Lindström s svojo storitvijo najema in krožnega upravljanja delovnih oblačil ponuja odgovor na te izzive. Podjetjem omogoča, da svojim zaposlenim zagotovijo čista, varna in udobna oblačila brez dodatnega bremena, z rednim pranjem, popravili in strokovnim nadzorom. Takšen pristop razbremeni zaposlene, zviša standarde varnosti in higienske prakse, hkrati pa podjetjem pomaga dosegati trajnostne cilje.

FOTO: Lindstrom

Delovna oblačila niso zgolj uniforma. o pomemben izraz skrbi za zaposlene in zrelosti podjetja.

Več o Lindströmovih rešitvah za industrijo najdete na njihovi spletni strani.

Naročnik oglasne vsebine je Lindstrom