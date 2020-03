Zaganjajo slovensko proizvodnjo zaščitnih mask

V Sloveniji trenutno primanjkuje zaščitnih mask, domača proizvodnja je pred leti zaradi kitajske konkurence ugasnila. Država jih kupuje, kjer lahko, naslednja pošiljka bo v višini 1,5 milijona evrov. Po svojih nabavnih virih pomaga, denimo, tudi kitajsko podjetje Hiesense, ki je lastnik Gorenja.Kidričevsko podjetje Boxmark, ki je trenutno sredi procesa prestrukturiranja, namerava že prihodnji teden začeti proizvodnjo zaščitnih mask za potrebe države. Kot je za Večer povedal direktor družbe, je zagon proizvodnje odvisen predvsem od dobave materiala, medtem ko je strojna oprema že zagotovljena. Maske bodo proizvajali le za državo, ki so ji ponudili brezplačno pomoč, ne pa tudi za trg.Obdelali bodo toliko materiala, kolikor jim ga bodo dostavili, koliko bo tega, pa prvi mož podjetja iz Kidričevega za zdaj še ne ve. Velik del svojih preostalih programov, ki so namenjeni predvsem tekstilni industriji v avtomobilski in letalski industriji, bodo v prihodnjih dneh začeli zaustavljati.