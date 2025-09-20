Zagonska obrambna podjetja so vse bolj aktivna

Z rastjo obrambnih izdatkov članic EU so se v zadnjih desetih letih povečale tudi investicije obrambnih proračunov. To pa prinaša posel orožarski industriji. In med njimi vse bolj aktivna postajajo zagonska podjetja, ki so prav v času vojne v Ukrajini postala pomembna, ker so zelo hitro prilagodljiva.

Po podatkih EDA (Evropske obrambne agencije) so leta 2015 celotni obrambni izdatki držav EU znašali 151 milijard evrov, od tega zneska pa so 26 milijard evrov predstavljale naložbe. V zadnjem desetletju so se obrambni izdatki več kot podvojili, toda naložbe so se skoraj početverile. Lani so namreč obrambni izdatki članic EU znašali 326 milijard evrov, pri čemer sta bili 102 milijardi evrov porabljeni za naložbe in razvoj. Z rastjo obrambnih izdatkov se bo ta delež predvidoma še povečeval. Pri tem je seveda treba opozoriti, da investicije evropske obrambe pretežno predstavljajo nakup zalog orožja in opreme.

To prinaša tudi veliko zanimanje vlagateljev tako v orožarske velikane kot tudi nova razvojna podjetja. Rheinmetall, ki letos pričakuje od 25 do 30 odstotno rast prihodkov od prodaje, je lani prihodke v obrambnem delu poslovanja povečal za 50 odstotkov. S tem pa se skokovito povečujejo tudi investicijska vlaganja družbe. Leta 2023 so investicijska vlaganja znašala približno pet odstotkov skupne prodaje, lani so se povzpeli na osem odstotkov, letos pa bodo znašali okoli devet odstotkov celotne prodaje skupine. Lani so investicijska vlaganja skupine znašala 772 milijonov evrov, dodatne pol milijarde evrov pa je skupina porabila za razvoj. Še leta 2022 so razvojni izdatki znašali 351 milijonov evrov, investicije pa so dosegle 375 milijonov evrov.

Italijanski Leonardo, ki je v Sloveniji letos vzbudil pozornost zaradi helikopterjev, je lani ustvaril 17,8 milijarde evrov prihodkov (skoraj tri četrtine na vojaškem področju), je za razvoj porabil 2,5 milijarde evrov. To je pol milijarde evrov več kot leta 2022. Francoski Safran s kar 27,3 milijarde evrov prihodkov je lani za razvoj porabil 1,98 milijarde evrov. Leta 2022 je orožarsko-tehnološki velikan za razvoj porabil 1,54 milijarde evrov, je razvidno iz letnega poročila, ki v vojaškem delu ne razkriva vseh podrobnosti.

Hiter razvoj v agilnih podjetjih

A morda še bolj kot za velike orožarje se priložnost odpira za manjša razvojna podjetja in zagonska podjetja. Reuters navaja, da so zagonska podjetja v obrambni industriji lani zbrala 5,2 milijarde evrov svežega kapitala. Prednost zagonskih podjetij je, da so zelo prilagodljiva in ciljno usmerjena. Njihov pomen se je močno povečal z izbruhom vojne v Ukrajini, saj v nekaj tednih ali mesecih lahko razvijejo specializiran izdelek ali rešijo težavo, kjer je bilo pred vojno potrebnih več let mukotrpnega razvoja. Pogosto v teh zagonskih podjetjih angažirajo tudi vojaške strokovnjake in veterane, ki imajo izkušnje »na terenu«, je še sporočil Reuters. Ker poznajo razmere, lahko hitro odkrijejo veliko pomanjkljivosti, še pred njihovim testiranjem na terenu, kar še pospeši proces razvoja.

McKinsey, ki ga Reuters prav tako citira, je v februarski analizi ugotovil, da evropske članice združenja Nato spreminjajo prioritete, da bi se prilagodile spremenjenim razmeram. Trije osnovni cilji so obnova in povečanje zalog orožja in streliva, izboljšanje pripravljenosti z večjo razpoložljivostjo obrambnih sistemov in razvoj novih kapacitet, in sicer s ciljem, da bi pridobili tehnološko prednost na potencialnem bojišču.

McKinsey sicer pričakuje, da se bodo evropske države osredotočile na prva dva cilja, toda pri tretjem cilju bi lahko pomembno vlogo imela zagonska podjetja in zasebni kapital. Pri tem dodaja, da so med letoma 2017 in 2020 obrambna zagonska podjetja v Evropi za naložbe skupno zbrala okoli 260 milijonov evrov svežega kapitala. V obdobju od leta 2021 do leta 2024 se je ta znesek povečal na 1,8 milijarde evrov. To je sicer še vedno zgolj 40 odstotkov zneska, ki so ga v tem obdobju zbrali ameriški obrambni startupi, a se razlika močno zmanjšuje.

Zanimivo pa je, da pri večjih zbiranjih kapitala, približno dve tretjini investitorjev prihaja iz ZDA, še kažejo podatki analitske hiše, ki je zbrala podatke od leta 2016. Pri manjših zagonskih podjetjih, ki so iskala manj kot 170 milijonov evrov, je glavnina investitorjev domačih, a tudi pri teh projektih je delež ameriških vlagateljev znašal okoli 22 odstotkov.

Priložnosti v novih nišah

Eno rastočih obrambnih podjetij je Milrem Robotics, estonsko podjetje, ustanovljeno leta 2013, specializirano za razvoj in proizvodnjo avtonomnih robotskih sistemov, predvsem terenskih vozil. Vojna v Ukrajini je pokazala, da sodobno vojskovanje temelji na uporabi množice poceni brezpilotnih letalnikov, tako zračnih kot letalskih, ki lahko hitro uničijo precej dražjo vojaško opremo. Milrem Robotics se je v manj kot desetih letih razširilo s podružnicami po svetu, svoje izdelke so prodali v 19 držav. Uporablja jih tudi ukrajinska vojska. Njihovi terenski roboti so namenjeni, denimo, za logistiko, evakuacijo ranjencev, odkrivanje in odstranjevanje min ter drugo podporo enotam na terenu, pa tudi za bojevanje, saj imajo možnost namestitve orožnih sistemov.

V proizvodnji tovrstnih vozil priložnosti vidi tudi slovenska industrija mobilnosti, denimo Kolektor Mobility. Povpraševanje po zemeljskih dronih je namreč vse večje, in to ne le za vojaško rabo, ampak tudi za civilno, denimo za kmetijstvo, gozdarstvo, gasilstvo, civilno zaščito in tako dalje.

Slovenska industrija se razvija

Tudi v Grozdu obrambne industrije Slovenije (GOIS) priložnosti vidijo v nišnih razvojnih izdelkih manjših slovenskih podjetij. »Konkuriramo lahko samo z nišnimi produkti z visoko dodano vrednostjo,« je prepričan Boštjan Skalar, direktor GOIS. Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Boštjan Pavlin pa v intervjuju pojasnjuje, da je Sloveniji v zadnjih treh letih uspelo vzpostaviti mnoštvo gospodarskih družb, ki imajo znanje in sposobnosti, da sodelujejo v obrambni industriji: »V naših ključnih razvojnih projektih sodeluje več kot 250 slovenskih gospodarskih družb. Torej že tri leta vzpostavljamo bazo gospodarstva, ki se v posameznih segmentih lahko združi in naredi produkt, ki bo pomemben v domači obrambni industriji, hkrati pa se bo lahko prodajal po konkurenčnejših cenah, kot jih ponujajo velike tuje obrambno-industrijske korporacije.«