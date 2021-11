Zagonska podjetja na področju zdravja

Vztrajnost, strast in pogum so poleg znanja recept za uspeh v biotehnologiji. Preplet biotehnologije in podatkovne analitike pa je zelo pomemben za paciente. Samo v startupe s področja medicine je bilo v prvih devetih mesecih letos vloženih več kot 23 milijard dolarjev, so poudarili na nedavni konferenci HealthDay.si. Gostja konference je bila tudi Magdalena Przelaskowska iz podjetja Google, ki zagonska podjetja povezuje s posamezniki, produkti in najboljšimi praksami ter jim omogoča rast in razvoj.

Eden izmed pospeševalniških programov za startupe v Evropi je usmerjen tudi k zagonskim podjetjem, ki delujejo na področju zdravja in dobrega počutja. »Še posebno v zadnjih dveh letih se je pokazalo, kako pomembna sta naše zdravje in dobro počutje, zato pri Googlu verjamemo, da startupi lahko izboljšajo sedanje stanje in celo zdravstveni sistem,« je še poudarila Magdalena Przelaskowska.

V njihovem pospeševalniškem programu je trenutno 15 evropskih startupov iz 11 držav, med njimi tudi podjetje MESI Medical iz Slovenije. Zadnje se ukvarja s poenostavljanjem diagnostičnih postopkov in z zgodnjim odkrivanjem bolezni. Na spletni strani imajo zapisano: »Delo na področju zdravstva, posebno na področju razvoja medicinskih pripomočkov, ki izboljšujejo in olajšujejo delo zdravstvenih delavcev, prinaša dodano vrednost našemu osebnemu namenu.«