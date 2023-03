Zagreb povezan s trikrat več destinacijami kot Brnik

V nadaljevanju preberite:

Ljubljansko in zagrebško letališče po pandemiji okrevata podobno hitro, če gledamo stopnje rasti, po nominalnem številu potnikov pa zagrebško čedalje bolj prekaša Brnik. Prednost največjega hrvaškega letališča je, da je v tej poletni sezoni, ki se je začela včeraj, povezano s skoraj trikrat več destinacijami kot ljubljansko. Od včeraj so hrvaška letališča tudi v schengenskem območju. Kaj to pomeni za potnike? Katere so nove destinacije z ljubljanskega letališča? Kdaj bo ministrstvo za infrastrukturo objavijo razpis za subvencije letalskim družbam? Kakšna je primerjava med letališčema v Ljubljani in Zagrebu?