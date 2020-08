Zahodna cev predora Golovec obnovljena

Obnova zahodne cevi predora Golovec na ljubljanskem avtocestnem obroču je zaključena uspešno in v predvidenem roku, so sporočili iz Darsa.Skozi obnovljeno in varnejšo cev bo promet iz smeri Štajerske proti Dolenjski sproščen že danes zvečer. Ponoči bo steklo odstranjevanje začasnih ločevalnih ograj v sosednji, vzhodni cevi ter na trasi avtoceste, kjer je bil promet med obnovo urejen dvosmerno. Predvidoma najpozneje v nedeljo zvečer bo tako promet skozi obe predorski cevi že potekal brez omejitev. Glavni rezultat prenove je večja varnost predora, potovanje skozenj bo udobnejše, poleg tega se bodo znižali stroški nadaljnjega vzdrževanja predorske cevi.V septembru in oktobru letos je, kot smo napovedali ob začetku obnove predora Golovec, načrtovana še menjava razsvetljave v pokritem vkopu Strmec na vzhodni ljubljanski obvoznici, vendar dela ne bodo povzročala velikih motenj v prometu, saj se bodo izvajala v nočnem času in ob zapori praviloma enega pasu.Skupna vrednost pogodbenih del (v letih 2020 in 2021) je 8,56 milijona evrov brez davka na dodano vrednost. Druga cev predora bo obnovljena predvidoma prihodnje leto.