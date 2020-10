Zahtevna avtomobilska jesen

V Sloveniji se je trg novih avtomobilov po zaprtju zaradi epidemije na pomlad pobiral in julija celo opazno zrasel, ne pa več avgusta in prejšnji mesec. Septembrske številke so v minusu še malce bolj, po podatkih družbe Ardi za slabih 14 odstotkov, v devetih mesecih pa je bilo skupno na novo registriranih nekaj več kot 43 tisoč avtomobilov, za dobro petino manj kot v enakem lanskem obdobju. Ponekod pravijo, da so težave v dobavi, spet drugod navajajo preprosto šibkejše povpraševanje.Pri posameznih znamkah se stvari spreminjajo iz meseca v mesec. Omenjajo ozka grla, čeravno se ta ne dogajajo povsod enako. Kar zadeva znamke ...