Zahtevno združevanje obeh bank bo vodil John Denhof

S tem, ko je OTP po dolgotrajnem čakanju na soglasje varuha konkurence vendarle prevzela mariborsko Novo KBM, bo združeno banko vodil John Denhof, njegova namestnica bo glavna izvršna direktorica SKB banke Anita Stojčevska.

Na novinarski konferenci po opravljenem prevzemu je predsednik upravnega odbora in glavni izvršni direktor banke OTP Sándor Csány dejal, da je madžarska bančna skupina navzoča v enajstih državah, s skorajšnjim prevzemom v Uzbekistanu bo v dvanajstih. V svoji poslovni mreži ima več kot 1400 poslovalnic, več kot 33.000 zaposlenih in okoli 16 milijonov strank, je z novinarske konference poročala STA.

Csány je povedal, da so ta teden vplačali kupnino za Novo KBM, zdaj pa sledi postopek njene integracije s SKB banko, ki je že tri leta članica skupine OTP. Ta postopek bo predvidoma trajal leto in pol in do takrat za stranke omenjenih bank ne bo sprememb. Zahtevni postopek integracije je verjetno med razlogi, da bo banko še naprej vodil John Denhof, ki je šef mariborske banke postal ob prevzemu Apolla. Nova KBM je namreč od tedaj integrirala več bank, največji zalogaj pa je bila Abanka. Združevanje bank je namreč zahteven proces, gre za pravno in tehnično združitev, treba je prenesti račune in arhive strank, tem izdati nove številke računov, nove kartice ter novo spletno in mobilno banko, združiti vse procese v ozadju in ne nazadnje tudi poenotiti blagovno znamko. Med nalogami pri združitvah je še optimizacija števila zaposlenih, saj se bodo zaposleni v nekaterih službah podvajali, pa tudi poslovalnic. Izziv je prav tako poenotenje kulture zaposlenih iz dveh bank.

Grafično podobo sicer že zdaj prilagajajo prevladujoči zeleni barvi, od 1. marca pa bodo združili mrežo bankomatov Nove KBM in SKB banke, kar pomeni, da bodo stranke omenjenih dveh bank lahko brezplačno uporabljale skupno mrežo okoli 450 bankomatov obeh bank v Sloveniji, je poročala STA.

»Stranke SKB banke bodo še vedno hodile v poslovalnice SKB banke in stranke Nove KBM v poslovalnice Nove KBM. Po združitvi, čez leto in pol, bomo stranke pravočasno obvestili o spremembah. Vsekakor pa računamo, da bomo celoten proces peljali tako, da bo za stranke čim manj moteče,« je pojasnila Anita Stojčevska.