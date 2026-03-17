Sedaj elektrika stane manj čez dan

Dober dan, cenejša elektrika za dom

Električno energijo uporabljamo za kuhanje, pranje, ogrevanje, hlajenje, razsvetljavo in številne druge vsakdanje potrebe. Največ gospodinjskih opravil opravimo čez dan, zato postaja vedno bolj smiselno, da je takrat elektrika tudi cenovno ugodnejša.

Prav na tem razmisleku temelji nov Aktivni cenik elektrike za dom, ki ga je razvilo podjetje GEN-I. Cenik gospodinjskim odjemalcem omogoča jasen pregled nad cenami električne energije čez ves dan in spodbuja premik porabe v ure, ko je energija najugodnejša. Cena je tako v nizki sezoni skoraj 3,5-krat nižja v primerjavi s ceno višje tarife Rednega cenika.

Ključna novost je preprosta: elektrika je najcenejša čez dan, med 9. in 16. uro. Takšen pristop omogoča bolj naravno uporabo gospodinjskih naprav, saj lahko številna opravila opravimo takrat, ko smo tudi sami najbolj aktivni.

Dober dan, Aktivni cenik

Najugodnejše tako imenovane sončne cene veljajo med 9. in 16. uro, ko je smiselno vključiti večje porabnike. FOTO: GEN-I

V Sloveniji že desetletja velja sistem višje in nižje tarife, pri katerem je elektrika čez dan praviloma dražja kot ponoči. Ta model je nastal v času, ko so bile razmere v elektroenergetskem sistemu drugačne, zato pogosto ne odraža več realnih razmer na energetskih trgih in v sodobnih gospodinjstvih.

Posledično so številni odjemalci svoje navade prilagodili tarifam. Pranje perila, pomivanje posode ali polnjenje električnega avtomobila so pogosto prestavljali v pozne večerne ali nočne ure, ker je bila elektrika takrat cenejša.

Aktivni cenik GEN-I prinaša drugačen pristop. Cene električne energije so določene vnaprej za vsako uro dneva, pri čemer so najugodnejše ravno v dnevnem času. Gospodinjstva tako dobijo jasen pregled nad stroški in možnost, da porabo energije načrtujejo bolj učinkovito.

V nižji sezoni je cena elektrike čez dan skoraj 3,5-krat nižja od cene v višji tarifi pri Rednem ceniku. FOTO: GEN-I

Prihranki so ob premiku v čas ugodnejših cen mogoči tudi v višji sezoni. FOTO: GEN-I

Cenik temelji na dveh sezonah. Nižja sezona traja osem mesecev, od marca do oktobra, višja sezona pa štiri mesece, od novembra do februarja. V obeh sezonah veljajo tri cenovna obdobja.

Najugodnejše so tako imenovane sončne cene, ki veljajo med 9. in 16. uro. V tem času je elektrika najcenejša, zato je smiselno večino gospodinjskih opravil opraviti prav takrat.

Najvišje so konične cene, in sicer med 18. in 21. uro, ko se je večji porabi treba izogibati. Zato se priporoča, da se večja poraba energije iz tega obdobja premakne v dnevni čas.

Pomembna prednost Aktivnega cenika je tudi predvidljivost. Vse cene so znane vnaprej in se ne spreminjajo glede na trenutne razmere na trgu. Uporabniki tako vedno vedo, kdaj je uporaba naprav najbolj smotrna in kdaj je cena elektrike skoraj 3,5-krat nižja v primerjavi z Rednim cenikom.



Dober dan, aktivni odjemalci

Sistem temelji na vnaprej določenih urnih cenah, zato imajo uporabniki boljši pregled nad stroški skozi ves dan. FOTO: GEN-I

Aktivni cenik je posebej primeren za gospodinjstva, ki imajo večje porabnike električne energije. Mednje sodijo predvsem toplotne črpalke, električni grelniki vode, klimatske naprave in električna vozila.

Pri takšnih napravah lahko čas delovanja pogosto prilagodimo ali programiramo. Toplotna črpalka lahko na primer ogreva prostore v dnevnem času, klimatska naprava pa ohladi stanovanje že pred prihodom domov. Podobno velja za polnjenje električnega vozila ali ogrevanje sanitarne vode. Če te procese prestavimo v čas sončnih cen, lahko gospodinjstva občutno zmanjšajo stroške električne energije.

Aktivni cenik je zanimiv tudi za vse, ki delajo od doma ali so kot na primer mladi starši ali upokojenci čez dan doma. Takrat je večina gospodinjskih naprav že v uporabi v dnevnem času, zato lahko uporabniki brez dodatnega prilagajanja izkoristijo nižje cene elektrike. Prav tako ni več treba čakati na pozne večerne ure, ko želimo vklopiti pralni ali pomivalni stroj, saj to lahko opravimo čez dan, ko je elektrika cenejša.

Dober dan, trajnostna izbira

Premik porabe v dnevni čas ne prinaša koristi le za gospodinjski proračun. Pomemben je tudi z vidika trajnostnega razvoja in delovanja elektroenergetskega sistema. V času sončnih ur je v omrežju običajno več energije iz obnovljivih virov, predvsem iz sončnih elektrarn. Če takrat porabimo več električne energije, pomagamo bolje izkoristiti proizvodnjo iz teh virov.

GEN-I sicer že od leta 2021 vsem svojim odjemalcem v Sloveniji dobavlja izključno brezogljično električno energijo. Aktivni cenik ta pristop še dodatno podpira, saj spodbuja porabo v času, ko je v sistemu več energije iz obnovljivih virov. Takšen način upravljanja porabe energije prispeva k bolj uravnoteženemu elektroenergetskemu sistemu in zmanjševanju ogljičnega odtisa.

Dober dan, brezskrbnost

Pri izbiri cenika je pomembna tudi prilagodljivost. Vsi ceniki GEN-I, vključno z Aktivnim cenikom elektrike za dom, so brez časovne vezave, kar pomeni, da lahko uporabniki kadar koli brezplačno preidejo na drug cenik, če se njihove potrebe ali življenjski slog spremenijo. Takšna prilagodljivost omogoča, da gospodinjstva izberejo rešitev, ki jim v določenem obdobju najbolj ustreza.

Uporabnikom je na voljo tudi portal Moj GEN-I, kjer lahko natančno spremljajo svojo porabo električne energije. Podatki so prikazani po urah, dnevih, mesecih in na letnem nivoju, kar omogoča boljši pregled nad navadami porabe. S takšnim vpogledom je lažje prepoznati, kdaj nastajajo največji stroški in kje se skrivajo priložnosti za optimizacijo.

Dober dan, prihranki

Višina prihrankov pri Aktivnem ceniku je odvisna predvsem od tega, kako lahko gospodinjstvo prilagodi uporabo električnih naprav. Največji potencial za prihranke imajo naprave z visoko prilagodljivostjo, kot so ogrevanje sanitarne vode, toplotne črpalke, klimatske naprave ali polnjenje električnega avtomobila. Te naprave pogosto porabijo največ električne energije, zato lahko premik njihovega delovanja v dnevni čas pomembno vpliva na končni račun.

Delno prilagodljive so naprave, kot so kuhalna plošča, pečica, pralni in sušilni ali pomivalni stroj. Njihova uporaba je sicer odvisna od vsakodnevnih navad, vendar jih je pogosto mogoče razporediti v čas med 9. in 16. uro.

Najmanj prilagodljive so naprave, ki delujejo neprekinjeno ali jih uporabljamo po potrebi, na primer hladilnik, zamrzovalnik, razsvetljava ali elektronika. Pri teh napravah premik porabe običajno nima večjega vpliva na skupno porabo energije.

Kljub temu lahko že majhne spremembe pri uporabi večjih porabnikov prinesejo opazne razlike pri stroških električne energije.

Dober dan, aktivna samooskrba

Večja poraba elektrike v dnevnem času pomeni tudi boljši izkoristek energije iz sončnih elektrarn in drugih obnovljivih virov. FOTO: Shutterstock

Aktivni cenik je zanimiv tudi za gospodinjstva, ki že imajo sončno elektrarno ali o samooskrbi šele razmišljajo. Zanje je na voljo Aktivni cenik samooskrbe za dom, ki temelji na enakem principu kot cenik za klasične odjemalce. Tudi v tem primeru so najugodnejše cene električne energije v dnevnem času.

Dodatna prednost je, da sistem omogoča tudi privlačne pogoje za oddajo električne energije nazaj v omrežje, predvsem v večernih urah. S tem lahko gospodinjstva bolje izkoristijo proizvodnjo lastne sončne elektrarne in optimizirajo svojo porabo energije.

Aktivni cenik tudi za male poslovne odjemalce

Aktivni cenik elektrike za mala podjetja je primeren za pisarne, storitvena podjetja, obrtnike in samostojne podjetnike, ki večino svoje dejavnosti opravljajo v dnevnih urah. FOTO: GEN-I

Cenejše cene elektrike čez dan so izredno privlačne tudi za male podjetnike, predvsem tiste, ki imajo takšno naravo dela, da večino svoje dejavnosti opravijo v dnevnem času. V GEN-I so tudi zanje razvili Aktivni cenik elektrike za mala podjetja, ki omogoča da je cena elektrike čez dan v nižji sezoni skoraj 3-krat nižja v primerjavi s ceno visoke tarife pri Rednem ceniku.

Aktivni cenik elektrike za mala podjetja je najbolj primeren za pisarne, storitvena podjetja, obrtnike in samostojne podjetnike, ki večino svoje dejavnosti opravljate med 9. in 16. uro.

Aktivni cenik ima dve sezoni: nižja traja kar osem mesecev (od marca do novembra, višja pa štiri mesece (od novembra do februarja).

V obeh sezonah so cene najugodnejše čez dan, med 9. in 16. uro v času 'sončnih cen'.

Cena je v nižji sezoni čez dan skoraj 3-krat nižja v primerjavi s ceno visoke tarife pri Rednem ceniku.

Cene so najmanj ugodne med 18. in 21. uro v času 'koničnih cen', zato se je potrebno porabi takrat čim bolj izogibati oziroma jo premakniti v dnevni čas.

Aktivni cenik je brez vezave.



Cena za električno energijo je čez dan skoraj trikrat nižja v primerjavi s ceno visoke tarife Rednega cenika. FOTO: GEN-I

Z novim Aktivnim cenikom lahko mala podjetja izrazito zmanjšajo stroške električne energije. Če večino svoje dejavnosti že zdaj opravljajo čez dan, lahko to storijo celo brez prilagajanja porabe, hkrati pa si z nižjimi stroški elektrike povečajo tudi svojo konkurenčnost. Svojo porabo lahko preprosto spremljajo na portalu Moj GEN-I, kjer imajo vedno jasen pregled nad porabo in stroški električne energije.

Tudi malim podjetjem, ki s sončno elektrarno proizvajate lastno električno energijo, je zdaj prvič na voljo Aktivni cenik samooskrbe za mala podjetja in skupnosti. Zasnovan je na enak način kot Aktivni cenik elektrike za mala podjetja in tako odjemalcem omogoča enake prednosti pri porabi energije čez dan, dodatno pa v večernih urah zagotavlja zelo privlačne cene oddaje električne energije nazaj v omrežje.

Več informacij o Aktivnem ceniku in možnostih prehoda nanj je na voljo na spletni strani GEN-I.

