Podjetja, ki so konec oktobra zakupovala električno energijo za dobavo v letu 2027, so se srečevala s približno dvakrat višjo borzno ceno kot februarja.

Borzna cena električne energije za enakomerno dobavo vse leto 2027 je 30. oktobra dosegla ceno 191 EUR/MWh, zemeljski plin pa 84 EUR/MWh. Še februarja letos je bila elektrika za isto obdobje na voljo za približno polovico te cene, plin pa se je letos trgoval tudi pod 30 EUR/MWh, kar je skoraj tretjina te cene.

Kaj to pomeni v zneskih? Podjetje s porabo 10.000 MWh električne energije na leto bi ob cenah 30. oktobra za leto 2027 plačalo dobrih 820.000 EUR več kot ob cenah sredi marca, ko je bila cena 109 EUR/MWh. Pri večjih odjemalcih so zneski bistveno višji – pri porabi 50.000 MWh na leto razlika preseže 4,1 milijona EUR. Vir: EEX, zadnji podatek: 10. 11. 2026

Prelomnica se je zgodila konec februarja, ko so ob zaostrovanju razmer na Bližnjem vzhodu cene v tednu dni močno poskočile – plin s približno 30 na 42,5 EUR/MWh (za 42 %), elektrika s 95 na 114 EUR/MWh (za 20 %). Rast, ki je sledila, ni bila enakomerna. Pozitivne novice, denimo o premirju, so večkrat prinesle umirjanje cen, vendar so bili padci precej manj izraziti kot predhodne podražitve. Takšni padci so podjetjem ponujali priložnost za zakup vsaj dela količin in s tem zmanjšanje izpostavljenosti nadaljnji rasti cen.

Primerjava do konca oktobra pove bistveno: ob slabi novici je elektrika v dobrem tednu zrasla za 19 EUR/MWh, v najboljšem tednu ob dobrih novicah pa je padla le za okoli 7 EUR/MWh. Pri plinu je razmerje podobno: rast za 12 EUR/MWh, padec za okoli 7 EUR/MWh. Še pomembneje: po vsakem padcu je cena kmalu zrasla višje kot pred njim. Podjetja, ki so čakala na ponovitev februarskih ravni, jih od marca naprej niso več dočakala.

Višine rasti cen ni mogel predvideti nihče, vendar se je bilo na takšen scenarij mogoče pravočasno pripraviti. GEN-I je svoje stranke čez leto obveščal o dogajanju na trgu, o padcih in priložnostih ter jim svetoval, kako ravnati v takšnih razmerah. Podjetja, ki so se odločila za postopni zakup, so si tako zavarovala vsaj del svojih količin.

V začetku novembra so cene vendarle popustile – elektrika za leto 2027 je v manj kot dveh tednih padla s 191 na 166 EUR/MWh, kar je največji padec letos. Kljub temu ostaja približno 70 % dražja kot februarja, takšni padci pa so prav priložnost za naslednji korak zakupa. Podjetja, ki svojih količin še nimajo zakupljenih, so trenutno v zahtevnejšem položaju, vendar še vedno obstajajo možnosti za razumno omejitev izpostavljenosti tveganjem, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. Hkrati je še dovolj časa, da se na leto 2028 pripravijo bolj premišljeno in pravočasno.

Kako visoko lahko sežejo cenovni šoki, je pokazalo leto 2022, ko je evropski plinski indeks TTF presegel 300 EUR/MWh, cene električne energije pa so v konicah na posameznih trgih dosegle skoraj 1.000 EUR/MWh.

Če podjetje nima prave strategije in pravega partnerja, cenovni šok trga postane poslovni šok podjetja.

Volatilnost kot nova resničnost energetskega trga

Trg električne energije in zemeljskega plina sodi med najbolj dinamične, kompleksne in nepredvidljive. Dogajanje na trgu zemeljskega plina pomembno vpliva tudi na cene električne energije. Posebnost električne energije ostaja, da je v večjem obsegu še vedno ne moremo učinkovito skladiščiti, zato morata biti proizvodnja in poraba ves čas uravnoteženi. Vsako odstopanje med njima se lahko hitro odrazi v cenah na trgu.

Geopolitične napetosti, motnje v dobavnih verigah, vremenski vplivi in gibanje cen emisijskih kuponov so postali stalnica. Letošnje leto je znova pokazalo, da volatilnost ni začasno stanje, temveč nova normalnost.

V takšnih razmerah postaja način upravljanja energije za podjetja vse pomembnejši dejavnik konkurenčnosti. Odločitve o tem, kdaj in kako zakupiti energijo, kako upravljati porabo in kako izkoristiti tržne priložnosti, lahko pomembno vplivajo na stroške in poslovni rezultat. Podjetjem so danes na voljo številni pristopi in rešitve, vendar je njihova učinkovitost odvisna predvsem od pravočasne priprave in premišljene strategije.

Več informacij o energetskih rešitvah za podjetja je na voljo na gen-i.si.

Čakanje na najnižjo ceno elektrike je tvegano, saj lahko že ena slaba novica na trgu sproži nov val podražitev. FOTO: GEN-I

Strategija se postavi pred skokom cen, ne po njem

Vsako podjetje ima drugačen profil odjema, proizvodne procese, poslovne cilje in toleranco do tveganja. Zato mora biti tudi strategija zakupa prilagojena posameznemu podjetju, tako pri električni energiji kot pri zemeljskem plinu. Sodelovanje se začne z analizo porabe in simulacijami tržnih scenarijev. GEN-I s stranko določi ciljno ceno in korake zakupa – kolikšen delež količin, kdaj in pri kateri ceni. Določi se tudi zgornja meja cene, pri kateri nadaljnja izpostavljenost na trgu za podjetje ni več sprejemljiva in se izvede dogovorjeni korak zakupa. Ključno je, da podjetje cenovne meje določi vnaprej, v mirnejših tržnih razmerah in na podlagi lastnih poslovnih kazalnikov. Ko cene močno zanihajo, za tehten premislek pogosto ni več časa. Takšen pristop postavlja nabavo energije v širši kontekst finančnega načrtovanja in upravljanja tveganj. Podjetju omogoča, da se namesto sprotnega presojanja, ali je trenutna cena primerna za zakup, opira na vnaprej dogovorjeno strategijo. Ta določa, pri katerih cenovnih ravneh in v kakšnem obsegu bo izvedlo zakup, ter tako zagotavlja, da odločitve sledijo poslovnim ciljem, ne pa trenutnim tržnim nihanjem. Prav pripravi takšne strategije, opredelitvi korakov zakupa in določitvi cenovnih mej GEN-I namenja tudi posebne delavnice za svoje stranke.

Kakovostna energetska strategija se začne z razumevanjem stranke – ne produkta.

Varnost in prilagodljivost v isti strategiji

Dolga leta je bila logika preprosta: fiksna cena pomeni varnost. Za podjetja, ki si tržne izpostavljenosti ne morejo privoščiti, fiksna cena ostaja prava rešitev, saj zagotavlja popolno predvidljivost stroškov ne glede na dogajanje na trgu. Za druga podjetja pa popolna fiksacija pomeni zamujene priložnosti. Modeli zakupa so pri električni energiji in zemeljskem plinu primerljivi, tržna dinamika pa je specifična za vsak energent.

Ena najpogostejših napak velikih odjemalcev je čakanje na en sam zakup v najnižji točki trga. Dno trga je skoraj nemogoče ujeti, cena pa lahko medtem ob prvi slabi novici močno zraste. Podjetje s takšnim čakanjem tvega višje stroške energije.

Zakup po korakih omogoča postopno zmanjševanje cenovnega tveganja in večjo prilagodljivost pri nabavi energije. Ob ugodnih tržnih razmerah podjetje zakupi prvi del potrebnih količin in si tako zagotovi začetno cenovno osnovo. Ob nadaljnjem padcu cen izvede naslednje korake zakupa, s čimer postopoma izboljšuje doseženo povprečno nabavno ceno. Če se trend obrne in cene dosežejo vnaprej določeno zgornjo mejo, zavaruje še preostale količine in omeji izpostavljenost nadaljnji rasti cen.

Tako podjetje postopoma oblikuje povprečno nabavno ceno in zmanjšuje odvisnost od enkratne odločitve o trenutku zakupa. Namesto iskanja idealnega trenutka, ki ga je na trgu skoraj nemogoče zanesljivo prepoznati, odločitve sprejema po vnaprej določeni strategiji.

Pri hibridnem modelu del potrebnih količin podjetje ob sklenitvi pogodbe zavaruje po fiksni ceni, preostanek pa se obračunava po dnevnih borznih cenah in ga lahko dokupuje postopoma, glede na svoje potrebe in tržne razmere. GEN-I razmerje med fiksnim in odprtim delom prilagodi profilu podjetja in njegovi toleranci do tveganj.

Kaj, če količin za leto 2027 še nimate zakupljenih?

Časa za odlašanje je vse manj, zato je pomembno, da podjetja odločitev o nabavi energije sprejmejo na podlagi lastne strategije in ne zgolj kot odziv na dogajanje na trgu. Prvi korak je določitev sprejemljivega stroška energije za leto 2027. Ena od možnosti je zakup količin le za prvo četrtletje ali polletje, s čimer si podjetje zagotovi dobavo za začetek leta, odločitev o preostalem delu pa ohrani odprto. Vendar takšen pristop ob trenutnih cenah pomeni višji strošek že zakupljenih količin, hkrati pa podjetje ostaja izpostavljeno nadaljnjim tržnim nihanjem. Zato ga je smiselno dopolniti z jasno opredeljenimi koraki nadaljnjega zakupa in vnaprej določenimi cenovnimi mejami.

Druga možnost je zakup večletnih produktov. Ker so terminske cene za prihodnja leta praviloma nižje, GEN-I različne letne produkte združi v enotno uteženo povprečno ceno. Podjetje tako za celotno obdobje zakupa zagotovi enako ceno, ki je lahko ugodnejša že v prvem letu v primerjavi s trenutno ceno za leto 2027.

Ne glede na odločitev zakupa za leto 2027 je smiselno že danes začeti oblikovati strategijo za leto 2028 in prihodnja. Dogajanje v zadnjih dveh letih je pokazalo, da se ob prehodu v novo koledarsko leto praviloma podražijo tudi terminski produkti za naslednje leto in se cenovno približajo produktom za tekoče leto. Konec oktobra je cena za leto 2028 znašala okoli 135 EUR/MWh, kar je več kot 50 EUR/MWh manj od cene za leto 2027. Če se dosedanji vzorec ponovi, bi se lahko ta razlika z vstopom v leto 2027 hitro zmanjšala. Prav zato je smiselno razmisliti o postopnem pristopu: del potrebnih količin zakupiti že danes, za preostanek pa vnaprej opredeliti časovne korake zakupa in cenovne meje. Tako podjetje izkoristi trenutno cenovno razliko, hkrati pa ohrani možnost prilagajanja prihodnjim tržnim razmeram.

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Pri elektriki in zemeljskem plinu lahko podjetja s postopnim zakupom zmanjšajo odvisnost od cen v enem samem trenutku. FOTO: GEN-I

Partner na vsakem koraku

Energetski trg zahteva stalno spremljanje. GEN-I dnevno posluje na več kot dvajsetih energetskih borzah in je prisoten v 27 državah po Evropi in v ZDA. Dogajanje na teh trgih spremlja tudi z vidika posamezne stranke: njenega profila porabe, že zakupljenih količin in dogovorjenih korakov zakupa. Ko se na trgu pojavi priložnost ali tveganje, ima podjetje zato na voljo informacije, na podlagi katerih se lahko odloči za naslednji korak.

Širino trgovalnih izkušenj potrjujejo tudi rezultati mednarodne raziskave Energy Risk Commodity Rankings. Leta 2025 je bil GEN-I uvrščen na prvo mesto med trgovci z energenti in električno energijo v Evropi, leta 2026 pa je drugo leto zapored osvojil prvo mesto med trgovci z električno energijo v Srednji in Vzhodni ter Jugovzhodni Evropi. Podjetju tako ni treba vsak dan spremljati energetskih trgov ali za to graditi lastne ekipe energetikov, saj mu celotno strokovno podporo zagotavlja GEN-I.

Partnerstvo se ne konča pri dobavi. Z aktivnim upravljanjem porabe in proizvodnje lahko podjetja del odjema premaknejo iz dražjih v cenejše ure, znižajo konične obremenitve in s tem stroške omrežnine ter optimizirajo lastno proizvodnjo in samooskrbo. Podjetja z baterijskim hranilnikom lahko prek GEN-I z arbitražo na trgih za dan vnaprej in znotraj dneva ter s sistemskimi storitvami ustvarjajo dodatne prihodke.

Energija tako preneha biti zgolj strošek – postane poslovna priložnost.

Od stroška do strateškega vzvoda

Podjetja, ki energijo obravnavajo strateško, bolje obvladujejo stroške in se hitreje odzovejo na spremembe na trgu. Letošnje leto je pokazalo predvsem eno: podjetje ne more določiti, kam se bo trg premaknil, lahko pa vnaprej določi, kako se bo na posamezen premik odzvalo. Za to potrebuje jasen cilj, korake zakupa in cenovne meje – ter partnerja, ki ga pri tem vodi.

Še nimate zakupljenih količin za leto 2027 ali strategije za leto 2028? Pogovorite se s strokovnjaki GEN-I in pripravite strategijo zakupa, ki varuje vaše poslovanje in izkorišča priložnosti trga. Preverite najprimernejši model dobave za vaše poslovanje na gen-i.si.

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