Zakaj en Cambridge potrebuje drugega

Dve najinovativnejši mesti na svetu se enako imenujeta, pestijo pa ju povsem različne težave. Prav zato vse tesneje sodelujeta.

Cambridge, srednjeveško mesto 80 kilometrov severno od Londona, je prežeto z inovacijami. Njegova univerza je oblikovala Johna Miltona, Charlesa Darwina in Stephena Hawkinga. Spominska plošča pred pivnico The Eagle označuje kraj, kjer sta Francis Crick in James Watson oznanila odkritje dvojne vijačnice DNK. Na tej univerzi so se rodili zunajtelesna oploditev, zasnove čipov, ki so zdaj v večini telefonov in tablic, ter prvo humanizirano monoklonsko protitelo – tehnologija, ki se uporablja pri razvoju treh od petih najbolje prodajanih zdravil na svetu. Zdaj je mesto svetovno središče bioloških ved, polprevodnikov in umetne inteligence. Ni naključje, da se njegovi uspehi zrcalijo v ameriškem soimenjaku ‒ Cambridgeu v Massachusettsu. Številni, ki so sodelovali pri ustanovitvi Harvard ...