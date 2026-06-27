Zakaj farmacija v paniki odkupuje biotehnološka podjetja

Velika farmacevtska podjetja so se leta zanašala na izjemno dobičkonosno in udobno strategijo: jahala so na valu velikih denarnih tokov, ki so jih prinašale prodajne uspešnice na področju onkologije, imunologije in redkih bolezni, hkrati pa so uvajala le postopne posodobitve svojih razvojnih linij, da bi ohranila vlagatelje zadovoljne. Vendar čas neizprosno teče in obzorje te industrije ima jasno postavljeno mejo. Leto 2031 je za veliko farmacijo postalo psihološki in strukturni zid. Med sedanjim trenutkom in začetkom tridesetih let tega stoletja se obeta ogromen, doslej neviden »patentni plaz« (obdobje množičnega izteka patentov). Na stotine milijard dolarjev ponavljajočih se prihodkov se zaradi izteka sedanjih patentov sooča z erozijo, ki jo prinašajo generična in podobna biološka zdravila. Trg je to opazil. Namesto da bi čakala na padec, farmacevtska industrija agresivno zre dlje od leta 2031. Ta strukturna panika sproža obsežno rotacijo kapitala, kar vodi v preboj biotehnologije, saj velika farmacija aktivira svoje ogromne zaloge gotovine, da bi si zagotovila naslednjo generacijo prodajnih uspešnic.

Mahdi Saadi, Triglav Investments FOTO: Jernej Lasič

Če želite razumeti nenadno nujnost pri sklepanju biotehnoloških poslov, poglejte zgolj obseg prihodnjih iztekov patentnih pravic. Ko bomo prestopili v naslednje desetletje, bodo izključne pravice za nekatere najbolj dobičkonosne terapije na svetu, ki obsegajo ključne prodajne uspešnice na področju zdravljenja raka in prevladujoča zdravila za avtoimune bolezni, preprosto izzvenele. Po podatkih iz panoge se bodo prihodki od zdravil, ki so še pod patentno zaščito, do leta 2034 drastično zmanjšali, če se razvojne linije ne bodo osvežile. Velika farmacija ne more dovolj hitro inovirati znotraj lastnih zidov, da bi zapolnila te vrzeli; tradicionalna, zaporedna metoda raziskav in razvoja je prepočasna, predraga in prinaša previsoko stopnjo neuspeha. Rešitev? Prenos tveganja na zunanje izvajalce. Naj agilna, specializirana biotehnološka zagonska podjetja (angl. start-up) prevzamejo zgodnje, tvegane faze kliničnega razvoja, nato pa jih velika farmacija z uporabo svojih gigantskih bilanc stanja odkupi, ko se podatki izkažejo za obetavne.

To, kar se je začelo kot tiho kapljanje prevzemov, se je sprevrglo v vsesplošno korporativno nakupovalno mrzlico. Velika farmacija sedi na stotinah milijard gotovine, ki si jo je deloma nakopičila v donosnih letih pandemije, in ohranjanje tega kapitala ob strani ni več mogoče. Priča smo globokemu premiku v načinu strukturiranja teh poslov. Prevzemi niso več le majhni, spekulativni dodatki; ključni igralci odštevajo enajstmestne zneske za podjetja v klinični fazi, da bi si v trenutku zagotovili razvojne linije v pozni fazi. Hkrati farmacevtska podjetja srednje velikosti igrajo obrambo in se krčevito potegujejo za razvijalce tarčnih terapij, da bi preprečila svoj iztis s ključnih trgov. Farmacija ne kupuje več le posameznih molekul; kupuje celotne terapevtske platforme, zlasti v izjemno vročih sektorjih, kot so imunologija, radiofarmacevtska sredstva in naslednja generacija tarčne onkologije.

Pri tem ne gre le za ciklični odraz; temeljni mehanizmi biotehnologije so se bistveno spremenili. Panoga doživlja preboj, ker se časovni okvir od odkritja do kliničnih preskušanj na ljudeh krči, kar v največji meri poganjata dve sili. Prvič, generativna umetna inteligenca in napredno molekularno modeliranje sta časovni okvir zgodnjega odkrivanja zdravil z zgodovinskih petih let skrajšala na pičlih 12 do 18 mesecev, kar drastično znižuje vnaprejšnje stroške neuspeha za biotehnološka podjetja. Drugič, ker novo zakonodajno okolje kaznuje počasno igro, so podjetja prisiljena izvajati preizkušanja za več indikacij hkrati, in ne zaporedno. To zahteva ogromen kapital, kar še dodatno krepi potrebo po partnerstvih z veliko farmacijo in prevzemih z njene strani.

V zadnjih nekaj letih je biotehnološki sektor trpel zaradi postpandemičnega mačka, ki so ga zaznamovala nizka vrednotenja in zaprto okno za prve javne ponudbe delnic (IPO). Ta faza kapitulacije je uradno zaključena. Ko institucionalni kapital spozna, da mora velika farmacija kupovati rast, če želi preživeti prelomnico leta 2031, se je dno biotehnološkega sektorja znatno dvignilo. Trg prvih javnih ponudb se je ponovno odprl z vso silo, pri čemer smo priča nekaterim največjim borznim debijem podjetij, podprtih s tveganim kapitalom, v zadnjih letih. Za vlagatelje igra ni več staviti na spekulativno znanost v zgodnji fazi, temveč slediti temu, kje se eksistencialna tesnoba velike farmacije sreča z najbolj preverjenimi razvojnimi linijami biotehnologije.