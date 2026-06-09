Zakaj je odpornost nova donosnost

Vojna v Iranu dokazuje, kako ranljiva je naša preskrba s fosilnimi gorivi in zakaj obnovljivi viri energije niso več zgolj podnebno vprašanje, temveč strateška naložbena usmeritev.

Spomladi leta 2026 je po zračnih napadih Izraela in ZDA izbruhnila vojna z Iranom. Kar se je začelo kot vojaška operacija, namenjena podpori želenim spremembam režima, se je hitro razvilo v geopolitično krizo v regiji, ki je izjemno pomembna za svetovno preskrbo z energijo. To odpira ključna vprašanja za vlagatelje: Kako se kapitalski trgi odzivajo na te krize? In kakšne dolgoročne zaključke lahko iz tega potegnemo?

Strukturna ranljivost namesto kratkoročnega šoka

Kapitalski trgi so vajeni geopolitičnih kriz. Novo pa je kopičenje sistemskih energetskih šokov, kakršne trenutno povzroča blokada Hormuške ožine. Približno 20 odstotkov svetovne trgovine z nafto in utekočinjenim zemeljskim plinom (LNG) poteka skozi to ožino. Pomemben del svetovne preskrbe z energijo je tako odvisen od geografske točke, ki je večkrat nagnjena k nestabilnosti. Mednarodne agencije za energijo govorijo o strukturnem tveganju v sistemih energije iz fosilnih goriv – neodvisno od političnih akterjev ali kratkoročnih tržnih odzivov.

Že ruska invazija na Ukrajino in odvisnost Evrope od ruskega plina sta bili dober primer energetskega šoka. Z vidika vlagateljev ne gre predvsem za kratkoročni cenovni šok, temveč za strukturno ranljivost. Energetski sistem, ki se zanaša na nekaj geografskih ozkih grl, ostaja dolgoročno ranljiv, tudi če se vzpostavijo nove dobavne verige. Obnovljivi viri energije sledijo drugačni logiki: lokalna proizvodnja, predvidljivi stroški in majhna geopolitična odvisnost. Prav zato se čedalje bolj uveljavljajo kot stabilizacijski dejavnik.

Gospodarske posledice, za katere plačajo vsi

Gospodarska škoda, ki jo povzročajo geopolitični energetski konflikti, je ogromna. Za omejevanje cen goriva ali elektrike na koncu plačajo potrošniki sami – ali pa jih financira država z višjim zadolževanjem. Inflacija, upad kupne moči in naraščajoče obrestne mere so tipični stranski učinki.

Kapitalski trgi so vajeni geopolitičnih kriz. Novo pa je kopičenje sistemskih energetskih šokov, kakršne trenutno povzroča blokada Hormuške ožine. FOTO: Amirhosein Khorgooisna/Reuters

Regionalni odzivi se razlikujejo, vendar kažejo skupni trend: v Evropi se energetska varnost čedalje bolj vidi kot del ekonomske odpornosti. V Aziji je varnost preskrbe že dolgo ključno makroekonomsko vprašanje. Tudi v delih Bližnjega vzhoda decentralizirani obnovljivi sistemi pridobivajo svoj pomen. Mednarodne analize kažejo, da vetrna in sončna energija medtem dosegata obseg, s katerim je mogoče srednjeročno nadomestiti izpad uvoza fosilnih goriv zlasti na področju električne energije.

Kriza ni naložbena tema, odpornost pa je

Za dolgoročne vlagatelje kriza sama po sebi ni naložbena tema. Zanimiva so tista področja, ki zmanjšujejo sistemska tveganja: omrežna infrastruktura, rešitve za shranjevanje ter integrirani modeli energije in preskrbe. Ti segmenti ne izkoriščajo kratkoročne nestabilnosti, temveč dolgoročne politične in gospodarske prioritete. Aktivna gospodarska politika s poudarkom na preoblikovanju infrastrukture povečuje odpornost družbe in omogoča stabilnejše poslovne modele, zlasti v negotovem okolju.

Študije kažejo, da so države z večjim deležem obnovljive energije manj občutljive na cene fosilnih goriv in motnje v preskrbi. To ima stabilizacijski učinek na cene energije, inflacijo in makroekonomska tveganja.

Strateški fokus namesto prehodnega trenda

Obnovljivi viri energije niso kratkoročni trend, temveč strateška naložbena usmeritev. Ne iz ideoloških razlogov, temveč zato, ker povečujejo varnost oskrbe, zmanjšujejo geopolitična tveganja in omogočajo dolgoročno ustvarjanje vrednosti. Za vlagatelje to pomeni: ne vlagajte vsega v eno košaro, temveč obravnavajte obnovljive vire energije kot sestavni del napredne portfeljske strategije.

Naložbe v energetsko odpornost, infrastrukturo in obnovljive sisteme niso le odgovor na podnebne spremembe, temveč tudi na vse bolj nestabilen, geopolitično nepredvidljiv svet. Prav zato se tem vprašanjem poglobljeno posvečamo v naših delovnih skupinah, usmerjenih v prihodnost na področju energije, infrastrukture in varnostne arhitekture. Naslednja kriza bo prišla, pomembno je, kako dobro so nanjo pripravljena gospodarstva in portfelji.