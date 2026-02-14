Zakaj je posodobitev RTP nujna za elektroomrežje

Posodabljanje razdelilnih transformatorskih postaj (RTP) v Sloveniji postaja ena ključnih nalog elektroenergetskega sistema. Razlogi segajo od tehnološke zastarelosti infrastrukture do nujnih prilagoditev zaradi vključevanja obnovljivih virov energije in posebnih prostorskih omejitev v mestnih središčih.

Velik del RTP v Sloveniji je bil zgrajen pred več desetletji. Takratne tehnične rešitve so bile prilagojene drugačnim razmeram uporabe električne energije in centralizirani proizvodnji. Zdaj se elektroenergetski sistem spopada z razpršeno proizvodnjo, večjimi obremenitvami omrežja in višjimi zahtevami po zanesljivosti preskrbe.

Tehnološka zastarelost in zanesljivost preskrbe

Eden temeljnih razlogov za posodobitev RTP je izrabljenost opreme. Stare naprave ne dosegajo več sodobnih standardov učinkovitosti in zanesljivosti, njihovo vzdrževanje pa postaja vse zahtevnejše. To povečuje tveganje za okvare in motnje v preskrbi z električno energijo.

Tomaž Kolarič iz Kolektorja Igin poudarja, da je revitalizacija starih objektov in opreme nujna za nemoteno delovanje elektroenergetskega sistema in dolgoročno stabilnost omrežja. FOTO: Matej Družnik

Tomaž Kolarič iz Kolektorja Igin poudarja, da je revitalizacija starih objektov in opreme nujna za nemoteno delovanje elektroenergetskega sistema in dolgoročno stabilnost omrežja. Po besedah Kolariča so številni RTP tehnološko zastareli in prostorsko poddimenzionirani za nove energetske potrebe, ki jih prinašajo električna vozila, sončne elektrarne in baterijski hranilniki.

Drugi ključni dejavnik je vključevanje novih energetskih virov, predvsem sončnih elektrarn in baterijskih hranilnikov. Povečevanje deleža obnovljivih virov zahteva omrežje, ki lahko sprejme spremenljive tokove energije in večje konične obremenitve.

Po Kolaričevih besedah so sedanji sistemi pogosto omejeni tako po zmogljivosti kot po starosti, kar zahteva celovite infrastrukturne nadgradnje.

Elektroenergetska omrežja bo treba okrepiti in prilagoditi novim potrebam. FOTO: Blaž Samec

Poseben primer: RTP Center v središču Ljubljane

Med zahtevnejšimi projekti je bila posodobitev RTP v centru Ljubljane. Urbanizirano okolje in spomeniško varovani objekti močno omejujejo razpoložljiv prostor in možnosti gradnje. Kolarič poudarja, da je projekt potekal v območju, v katerem so prisotne številne fizične in pravne omejitve, na primer cesta, pločnik in zaščitena stara elektrarna. Projekt v Ljubljani je bil zato razdeljen v več faz.

V prvi je bilo treba zagotoviti začasno napajanje transformatorjev, kar je omogočilo rušitev starega prostozračnega stikališča in gradnjo nove stavbe brez prekinitev v preskrbi. To je zahtevalo preusmeritev napajanja na transformatorje neposredno iz daljnovodov.

Polnjenje električnih vozil lahko pomaga ali pa obremeni omrežje. FOTO: Blaž Samec

V nadaljevanju so vgradili sodobno opremo, denimo 110 kV GIS-stikališče in plinsko izolirane srednjenapetostne celice, ki zavzamejo manj prostora in so primernejše za gosto pozidano urbano okolje.

Posodobitev RTP v Sloveniji ni zgolj tehnična nadgradnja, ampak strateška naložba v zanesljivost elektroenergetskega sistema. Omogoča varnejšo preskrbo z električno energijo, lažje vključevanje obnovljivih virov in reševanje kompleksnih izzivov v urbanih okoljih. Brez teh posegov bo prilagajanje energetskemu prehodu zelo oteženo.

Sončne elektrarne imajo pri nas že več kot 1,5 gigavata nazivne moči, a njihova proizvodnja niha. FOTO: Leon Vidic

Pomembnost projekta

RTP Center v središču Ljubljane je eden najpomembnejših primerov posodobitev elektroenergetske infrastrukture v Sloveniji. Postaja, ki je bila prvotno zgrajena leta 1966 v prostozračni izvedbi, je napajala 135 transformatorskih postaj in 13.541 odjemalcev, med katerimi so ključne državne in zdravstvene ustanove, kot so UKC Ljubljana, parlament in RTV Slovenija.