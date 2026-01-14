Zakaj je tokrat za Iran drugače

Revni so bili ob subvencijah morda pomirjeni, toda srednji sloj družbe je nosil stroške varčevalnih reform in se v večjem številu pridružil protestom.

Iranci so se zgrnili na ulice, da bi protestirali proti propadu iranske valute in naraščajoči inflaciji, mnogi pa pozivajo h koncu Islamske republike. Vendar je odziv vlade tokrat drugačen kot pri prejšnjih nemirih. Medtem ko so iranski vladarji hitro zatrli zeleno gibanje leta 2009 in vstajo Ženske, življenje, svoboda leta 2022, so se na zaostritev sedanjih protestov varnostne sile le počasi odzvale. Namesto brutalnega zatiranja je predsednik Masud Pezeškian sprva odgovoril z varčevalnimi reformami, da bi sprostil sredstva za subvencije revnim. Vendar ta začasna rešitev ni zdržala. Revni so bili morda pomirjeni, toda srednji sloj družbe je nosil stroške in se v večjem številu pridružil protestom. Kar se je začelo kot izraz gospodarskega nezadovoljstva, je kmalu preraslo v politično ...