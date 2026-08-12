Zakaj je umetna inteligenca tveganje za komunistično Kitajsko

Tako kot se najsodobnejši modeli umetne inteligence primerjajo med seboj, bo umetna inteligenca sama postala merilo za primerjavo konkurenčnih političnih sistemov ZDA in Kitajske. Tehnologija bo pokazala, kateri sistem je uspešnejši pri razvoju orodij umetne inteligence in njihovem uvajanju v gospodarstvo. To pa bo delno odvisno tudi od njunih zelo različnih predstav o tem, kako naj bi bila družba urejena. Celo na področju, ki se spreminja tako hitro kot umetna inteligenca, morda še nekaj let ne bo jasno, kakšen bo izid tega tekmovanja. Toda po poročilih iz Kitajske država umetno inteligenco že pospešeno uvaja, njena vlada pa se pripravlja na velike gospodarske in družbene spremembe, ki jih to napoveduje. Kot avtokracija ima Kitajska pri izkoriščanju najobetavnejše tehnologije 21. ...